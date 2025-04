Punta Cana se defiende con realidades

POR RAFAEL RAMIREZ

En días recientes recibí de un amigo un artículo publicado en un periódico digital local que se titulaba “Punta Cana entre las tres ciudades turísticas más “decepcionantes” del mundo».

Me pregunto: ¿quién o quiénes quieren afectar nuestra zona turística de Punta Cana y a la vez nuestra economía tratando de desacreditar la industria más exitosa del país y el Caribe insular?.

El turismo es la piedra angular de nuestra economía la cual aporta de un 8% a un 15% del PIB y la zona de Punta Cana recibe al año el 65 % de los pasajeros que entran y salen del país y el 59% de turistas.

Por consiguiente este artículo le hace un daño enorme a nuestra economía y quienes atentan con nuestra economía no pueden denominarse dominicanos.

Este tipo de publicaciones muchas veces descontextualizadas y carentes de datos objetivos, contrastan con la realidad palpable que miles de visitantes y empresarios viven cada día en esta joya del Caribe.

Punta Cana es una historia de éxito que inspira, que ha transformado una zona rural en un polo económico de clase mundial y que continúa proyectándose hacia un futuro aún más brillante.

Ecosistema

Punta Cana no es simplemente un destino turístico, es un ecosistema en constante expansión, una marca-país que representa lo mejor de la República Dominicana

Hablar de “engaños”, “mal servicio” o “decepción” sin pruebas concretas ni cifras serias, es desinformar al lector y mancillar el trabajo de miles de dominicanos que cada día entregan lo mejor de sí en hoteles, restaurantes, aeropuertos, tours, etc.

Este tipo de publicación lo que busca es desestabilizar la imagen de una de las zonas turísticas más exitosas de América Latina y con ello afectar la economía dominicana.

No podemos permitir que opiniones sesgadas, alejadas del contexto y posiblemente guiadas por intereses particulares o competencia desleal, opaquen décadas de esfuerzo, inversión y excelencia en servicios.

Nuestra zona de Punta Cana representa para la República Dominicana inversión local y extranjera, empleos, divisas, desarrollo regional y proyección internacional. Atacar dicha zona sin fundamento es, en efecto, atacar la economía dominicana.

Muchos extranjeros eligen Punta Cana no solo como lugar de vacaciones, sino para establecerse de forma permanente. Su ambiente seguro, clima tropical todo el año y servicios de calidad lo hacen ideal para vivir.

No nos dejemos confundir con noticias mal infundadas, que los que buscan es empañar el éxito de esta zona de la República Dominicana la cual se ha colocado en uno de los destinos más buscados e importantes del mundo y es que nuestro turismo no es un turismo de masa, es un turismo de alto nivel adquisitivo, no de aglomeraciones, sino de baja altura y densidad. .

Sin lugar a dudas, Punta Cana es un fenómeno que ha venido adquiriendo una presencia creciente para nuestra economía, de tal modo que debemos seguir trabajando por un turismo sostenible y sustentable, sin prisa, pero sin pausa.

jpm-am