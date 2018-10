PUERTO RICO: Radican 80 cargos contra negocio dominicano por evasión

Las corporaciones acusadas son BC Food Services, Inc., BC 2 Food Services, Inc., Sabor Isleño, CL-LLC y Mercedes Food Services, Inc, revela un comunicado del Departamento de Justicia.

Sus directivos son Miguel Mercedes Lantigua, Miguel Mercedes Salomón, Isaías Mercedes Salomón, y Keren Mercedes Salomón.

La investigación reflejó que estas corporaciones operaban los conocidos restaurantes Bebo’s Café de la calle Loíza, Bebo’s Café del centro comercial Galería Los Paseos, Basilias de la calle Loíza y Basilias de Isla Verde.

Las corporaciones, junto con sus directivos, dejaron de remitir el Impuesto Sobre la Venta y Uso entre 2013 y 2016.

Estas corporaciones dejaron de presentar distintas planillas de contribuciones sobre ingreso corporativas y ciertas planillas del IVU.

Durante ese periodo de tiempo, retuvieron y no remitieron al Departamento de Hacienda 625.047 dólares en contribuciones que ilegalmente le han dejado de pagar al pueblo de Puerto Rico.

Esa cifra, junto a los intereses y las penalidades podría ascender a 1.200.000 dólares, aproximadamente.

El juez Edgar Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto e impuso una fianza global de 40.000 dólares.

La vista preliminar fue citada para el 4 de diciembre.

Los imputados se exponen a una pena fija de ocho años y un día en prisión por cada uno de los cargos.

La investigación comenzó gracias al Acuerdo de Colaboración entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia.

“El Departamento de Justicia y la División de Delitos Económicos continúa trabajando arduamente para identificar, investigar y procesar a todo aquel que evada su responsabilidad y retenga dinero que le corresponde al pueblo de Puerto Rico”, dijo Vázquez.

“Se hace un llamado a los comercios al cumplimiento estricto con su responsabilidad contributiva y al pago del impuesto de venta y uso, quien no cumpla será identificado y procesado”, agregó.

“No remitir el IVU al Departamento de Hacienda es un delito. La evasión afecta nuestra economía, le roba a nuestra gente y no le hace justicia a quienes cumplen con su obligación contributiva. Como Secretaria de Hacienda, pondré a la disposición del Departamento de Justicia todas las herramientas para que se hagan cumplir nuestras leyes”, indicó la Secretaria de Hacienda, Teresa Fuentes.