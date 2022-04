PUERTO RICO: Portavoz PNP pide eliminar cargos contra dominicana

Carlos “Johnny” Méndez Núñez

SAN JUAN.- El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, solicitó al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, la eliminación de todos los cargos radicados contra la joven madre Elianni Bello Gelabert.

“He estado siguiendo muy de cerca este caso y no cabe la menor duda que el sistema le falló a esta joven madre. La radicación de cargos, incluyendo uno por maltrato y negligencia por, alegadamente, haber dejado a la menor abandonada, es otro trauma que se suma a esta cadena y eso no está bien. El estado falló en ayudar a esta joven y ella no debe ser sometida a un proceso injusto ante ese hecho. Por eso hago un pedido al Secretario de Justicia para que se revalúe la situación y se elimine los cargos sometidos”, dijo Méndez Núñez en un comunicado de prensa.

Agregó que “ante un panorama sombrío, y sin la ayuda que se supone que se le brindara, Bello Gelabert fue arrestada llevando a su hija a la casa de la abuela paterna, único familiar que tiene la menor en la Isla. Lo que hizo esta joven es buscarle una alternativa a su hija, no abandonarla”.

Asimismo, declaró que “siempre he abogado por la adopción y por el derecho que tiene una madre, libre y sin miedo a persecución, de brindarle a su hijo esa oportunidad; lo que hizo Elianni fue brindarle una oportunidad a su hija y eso no debe ser penalizado”.

“Reitero el pedido al Secretario de Justicia; tiene que mirar este caso desde una justa perspectiva. Los hechos son que Elianni, una joven de la República Dominicana de apenas 22 años, enfrentando un sistema que no le brindó la ayuda que requería, sin hogar y sin otra asistencia, se vio ante una difícil decisión. Eso no es lo mismo que cometer un delito, jamás”.