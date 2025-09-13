PUERTO RICO: Detienen a 48 dominicanos llegaron en yola

SAN JUAN.- La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 48 dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos que intentaban llegar en yola a Puerto Rico.

La detención se realizó en el Canal de la Mona, al oeste de Puerto Rico.

Oficiales de la División de Mar y Tierra de Protección del Caribe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. detectaron una sospechosa embarcación ligera en aguas de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.

41 hombres y siete mujeres

Los oficiales alertaron a los guardacostas en San Juan para que zarparan con su embarcación «Heriberto Hernández» y detuvieran a la sospechosa nave. Al acercarse a la embarcación, los guardacostas desembarcaron a los 66 migrantes.

El grupo de indocumentados constó de 48 dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos.

Los migrantes fueron repatriados a San Pedro de Macorís, en República Dominicana.