Psicotraumas: heridas invisibles que marcan la vida

El autor es médico y diputado. Reside en Santo Domingo

Los traumas psicológicos no siempre dejan cicatrices visibles, pero sus huellas permanecen grabadas en la mente y en el cuerpo de quienes los padecen. El término psicotrauma hace referencia al impacto emocional y cognitivo que experimenta una persona tras vivir una situación altamente estresante, dolorosa o violenta.

Accidentes, guerras, desastres naturales, abuso físico o sexual, violencia intrafamiliar, pérdidas repentinas o incluso situaciones de humillación constante pueden desencadenarlos.

Un psicotrauma no es un simple recuerdo negativo. Se trata de una experiencia que rebasa la capacidad de la persona para procesar y asimilar lo ocurrido, generando una especie de «corte emocional» que no cicatriza con facilidad.

Esto puede provocar síntomas como ansiedad crónica, pesadillas, conductas de evitación, desconfianza generalizada, depresión y, en casos graves, trastorno de estrés postraumático (TEPT).

La ciencia ha demostrado que las experiencias traumáticas alteran el funcionamiento cerebral. La amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, áreas responsables de procesar emociones y memoria, sufren cambios estructurales cuando el trauma es recurrente o intenso. De ahí que las víctimas no puedan “simplemente olvidar” lo sucedido.

Los psicotraumas afectan todas las dimensiones de la vida:

En la infancia , frenan el desarrollo cognitivo y emocional, incrementando la probabilidad de bajo rendimiento escolar y conductas de riesgo en la adolescencia.

, frenan el desarrollo cognitivo y emocional, incrementando la probabilidad de bajo rendimiento escolar y conductas de riesgo en la adolescencia. En la adultez , generan dificultades para establecer relaciones sanas, reducen la productividad laboral y aumentan el riesgo de abuso de alcohol, drogas o conductas violentas.

, generan dificultades para establecer relaciones sanas, reducen la productividad laboral y aumentan el riesgo de abuso de alcohol, drogas o conductas violentas. En lo social, la suma de traumas individuales no tratados alimenta círculos de violencia, exclusión y pobreza.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) estimó que más del 70 % de los adultos ha vivido al menos un evento traumático en su vida, y que un 30 % desarrollará un trastorno mental asociado. En países con altos niveles de violencia, pobreza o catástrofes recurrentes, estas cifras son aún mayores.

Uno de los mayores problemas es la subestimación del trauma. En sociedades donde se normalizan la violencia y el sufrimiento, las víctimas suelen ser vistas como «débiles» si buscan ayuda. Este estigma perpetúa el silencio y retrasa el tratamiento, agravando las consecuencias psicológicas y físicas.

El trauma no tratado no solo enferma a la mente: múltiples investigaciones han demostrado que aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y debilitamiento del sistema inmunológico. Es decir, el cuerpo también paga el precio.

La atención a los psicotraumas debe ser multidisciplinaria; psicología clínica, psiquiatría, trabajo social y acompañamiento comunitario. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual, terapias de exposición, psicofármacos en casos específicos, y sobre todo, entornos seguros donde la persona sienta validación y apoyo.

Invertir en salud mental no es un lujo, es una necesidad. Un país que no reconoce ni atiende el trauma de sus ciudadanos está condenado a reproducir generaciones enteras atrapadas en el dolor, la violencia y la frustración.

jpm-am