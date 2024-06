PRSC y PLD ven atentado acción Procuraduría críticos de acuerdos

SANTO DOMINGO.- El comunicado de la Procuraduría General de la República que advierte de “medidas cautelares” a los críticos de los acuerdos con imputados de corrupción, es una amenaza a la libertad de expresión en la República Dominicana.

Así lo manifestaron, por separado, el secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Dantés, y el presidente en funciones del Partido Reformista (PRSC) Pedro Botello.

Coincidieron en señalar que la «agresividad de la declaración denota que se hizo de forma desesperada y errático».

Dantés afirmó que el comunicado es peligroso porque en el mismo se hacen amenazas solapadas y abiertas a la libertad de expresión, “se viola nueva vez la presunción de inocencia y el debido proceso de ley”.

DESAFORTUNADO Y DESESPERADO

“El comunicado es muy desafortunado, desesperado, errático, con un tono agresivo y de un contenido que no fue sopesado, ni siquiera mínimamente. A pesar de lo anterior, me sorprendería que la magistrada Miriam Germán fuera parte de la redacción de ese comunicado, pues no es una persona que se caracterice ni que se le conozca por ser intolerante, todo lo contrario”, expresó el dirigente político.

El también miembro del Comité Político del PLD, opinó que el comunicado de la PGR tiene unos párrafos que son muy problemáticos preocupantes, propios de las dictaduras.

NO SE TRATA DE INTIMIDAR SINO DE ACTUAR

Mientras el Botello calificó de «aberrante y arbitraria la actitud del Ministerio Público». Para el dirigente reformista en vez de molestarse el Ministerio Público, lo que debe es actuar contra los que se compruebe que cometieron actos de corrupción. “No se trata de intimidar sino de actuar”, sostuvo.

Resaltó que el presidente Luis Abinader ha sido claro con la transparencia y en la lucha contra la impunidad. “Pienso que el Ministerio Público lejos de amenazar y amedrentar lo que debe es actuar si tiene prueba”, consideró.

an/am