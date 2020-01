Próximos comicios son importantes porque marcarían tendencia en RD

Por Edilberto F. Méndez*

SANTO DOMINGO, (Prensa Latina) Las elecciones municipales en la República Dominicana están a la vista y tienen movido el escenario político del país dada la importancia de estos comicios y su influencia en las presidenciales de mayo.

Cuando el próximo 16 de febrero los dominicanos acudan a las urnas para elegir en las 158 juntas electorales a los alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales del país, también darán un espaldarazo a los partidos que tienen las mayores posibilidades de alcanzar la presidencia de la nación.

Tal y como expresó recientemente un periodista dominicano, “ganar las municipales del 16 de febrero debe ser la meta de los candidatos a la Presidencia de la República que aspiran a competir el 17 de mayo, porque quiéranlo o no, el resultado municipal apuntalará o hundirá la moral de los militantes de todos los partidos”.

Lo anterior es cierto, como norma: los resultado de esos comicios son un termómetro de lo que pasará en las presidenciales y congresuales teniendo en cuenta se efectuarán prácticamente tres meses después bajo el influjo de febrero.

Exigencia de la Junta no se cumple

Además, aunque la Junta Central Electoral (JCE) exige por las nomas actuales que sólo se puede hacer proselitismo para los candidatos del nivel municipal, en la realidad la situación no se comporta de esa forma, y los aspirantes a la silla presidencial o al Congreso empujan a sus elegidos sabiendo que su cara está en juego.

Ciertamente, la maquinaria que se mueve para las municipales es la misma y con idénticas propuestas y sucede también con los votantes para una y otra elección.

Pero abocados a febrero, según la Junta, el Cronograma se cumple y no pocas acciones se realizaron en las últimas semanas, incluidas las auditorías al sistema de votación automatizado.

Siete millones 487 mil 40 electores

Ya se encuentra definido el padrón electoral el cual alcanza la cifra de siete millones 487 mil 40 electores, distribuidos en 16 mil 32 colegios donde se votará por tres mil 849 cargos electivos: 158 alcaldes, 158 vicealcaldes, mil 164 regidores, mil 164 suplentes, 235 directores, 235 subdirectores y 735 vocales.

Asimismo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió sobre el 100 por ciento de los recursos de apelaciones recibidos contra resoluciones dictadas por juntas electorales sobre admisión o rechazo de candidaturas, así como las acciones de amparo y demandas que inciden en el próximo proceso electoral, dando respuesta oportuna a cada caso.

También fue efectuado un simulacro electoral en 28 municipios dominicanos para comprobar el funcionamiento del sistema, considerado satisfactorio por la JCE.

En tal sentido, el director nacional de Informática de ese organismo, Miguel Ángel García, explicó que en esa prueba la institución buscó observar las nuevas funcionalidades y mejoras al sistema de Voto Automatizado.

Evaluación internacional

Por otra parte, el país recibió una avanzada de la Misión de Avanzada de la Unión Interamericana de Organismos Electorales a fin de evaluar los trabajos de organización del proceso y llegó un equipo técnico de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos.

De acuerdo al cronograma, para el mes de febrero queda el nombramiento del personal que trabajará en los recintos electorales, así como la entrega de credenciales y materiales.

Otras acciones vigentes en estos momentos son la prohibición de inauguraciones de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías, algo que ocurre desde el pasado 7 de enero y avalado por la Ley 15-19 de Régimen Electoral según la cual durante los 40 días previos a las elecciones, no se permite llevar a cabo programas de apoyo social o comunitario extraordinarios.

También comenzó una campaña contra la venta de votos bajo el lema “Si vendes tu voto, perdemos todos”.

El propósito de la acción publicitaria es crear conciencia ciudadana y fortalecer la democracia de cara a las dos elecciones, las municipales de febrero y las presidenciales y congresuales de mayo, dijo la Junta.

Compra-venta de votos

La compra-venta de votos se ha hecho común de los procesos electorales de esta nación y, a pesar de las denuncias efectuadas al respecto, se mantiene.

El último ejemplo se tuvo durante las elecciones primarias del pasado 6 de octubre donde el movimiento Participación Ciudadana denunció que en el 30 por ciento de las mesas se incurrió en ese delito.

Así las cosas, queda sacar la bola mágica para saber los resultados que se obtendrán en los comicios.

Encuestas de opinión

De guiarse uno por las encuestas, alternan la punta el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Moderno (PRM), quedando en tercer lugar La Fuerza del Pueblo (FP) del expresidente Leonel Fernández, quien aunque volcado en las calles, por el momento no parece remontar la desventaja de tener una formación de reciente creación luego de la división de la tolda morada.

El partido de gobierno asegura que ganará el 70 por ciento de las alcaldías, algo lo cual habría que ver pues el PRM, principal fuerza de la oposición, trabaja también en función de llevarse la mayoría de esas demarcaciones como presagio de las presidenciales.

Mucho se habla acerca de FP para estas elecciones municipales y los resultados que obtendrán luego de que Fernández pasara a convertirse en oposición al PLD, pero eso está por ver.

Parece ser, de acuerdo con politólogos dominicanos, que los seguidores de Luis Abinader están definidos y a pesar de su campaña, no debe tener mucho de donde sumar pues los peledeístas estarán con su organización política o con FP y esta última, como aspira a que su líder vaya a las presidenciales a competir, no debe aportar votantes a los demás.

Con ese cuadro por delante, pareciera que el PLD y el PRM liderarán la cantidad de alcaldías pero no parece ser en esos altos por cientos que manifiestan.

Sin embargo, cuando faltan menos de tres semanas para las municipales, no pocos predicen que quien cargará con el mayor botín será el partido de gobierno y de ser así, darán un paso importante en su intención de mantenerse en el poder.

Pero ya eso es harina de otro costal, y tema a tratar después de las municipales, pues por los resultados obtenidos en esos comicios habrá que empezar.

EL AUTOR es corresponsal en la República Dominicana.