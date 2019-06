Protestas contra reelección de Danilo Medina se trasladan a Washington DC

WASHINGTON.- Las manifestaciones de protesta en contra de que la Constitución de la República Dominicana sea enmendada para permitir la repostulación y posible reelección del presidente Danio Medina se trasladaron a Washington.

Este domingo, decenas de dominicanos se aglomeraron frente al Congreso de Estados Unidos y a gritos de “la Constitución no se vende” expresaron su rechazo a los supuestos planes del presidente Medina y de un grupo de dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana que, según los manifestantes, “pretenden perpetuarse en el poder”.

“Venimos aquí en este día, primero, a agradecer a los congresistas estadounidenses que se han identificado con esta causa y que han manifestado publicamente rechazo a que nuestra Carta Magna sea pisoteada y la voluntad de la gran mayoría de dominicanos sea ignorada e irrespetada”, dijo uno de los canvocantes.

Agregó que “en segundo lugar, queremos que todos los legisladores de esta gran nación hagan suya nuestra lucha en favor de la paz y la libertad, ya que si el presidente Medina y sus leales se salen con la suya, pondrían en riesgo la democracia y el sosiego a que estamos acostumbrados los dominicanos”.

“Nos oponemos a que los gobernantes violenten nuestra Constitución cada vez que les venga en gana y para su beneficio particular”, afirmó.

Sostuvo que “una nueva reforma a la Constitución en estos momentos laceraría la institucionalidad y fomentaría el desasosiego, por lo que no permitiremos de ningún modo que ese grupito de funcionarios y legisladores pisoteen nuestra Carta Magna”.

La protesta fue convocada por la Asociación de Entidades Comunitarias de Dominicanos del Exterior (ASOEDEX), la Alianza Comunitaria de New York (ALICOMNY), Dominicanos Residentes en el Area de Washington DC, Unidos por la Patria (DUPA), Dominican Foroum of New England y la Asociación de Dominicanos en Filadelfia.