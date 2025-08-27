Proponen en Haití la lectura como bálsamo contra violencia

Puerto Príncipe, 27 ago.- La Dirección Nacional del Libro (DNL) propuso hoy utilizar la lectura como un bálsamo espiritual contra la violencia que protagonizan las pandillas.

El director de la DNL, Ernst Saint-Louis destacó la importancia de hacer que los libros sean accesibles para todos, especialmente para los jóvenes que corren el riesgo de ser influenciados por los grupos armados.

Esto es una alternativa, espiritual, cultural y una forma de fortalecer la ciudadanía, subrayó el diario Le Nouvelliste.

Denunció que las pandillas están tratando de destruir la historia haitiana atacando los lugares de aprendizaje y cultura, y frente a ese empeño el libro debe convertirse en una protección.

El gobierno a través de la DNL tiene la intención de ofrecer a los jóvenes alternativas educativas y artísticas en lugar de armas de fuego.

«Cada libro que se le da a un joven es un arma menos en la calle», sentenció Saint-Louis.

Enfatizó en la importancia de crear espacios seguros donde el segmento juvenil pueda desarrollar su pensamiento crítico e imaginación, y en este caso, la lectura es una herramienta de supervivencia para todos.

