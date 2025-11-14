Propone medidas para reducir accidentes motocicletas en RD
SANTO DOMINGO.- El coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, destacó que la alta incidencia de motocicletas en los accidentes de tránsito obliga al gobierno a enfrentar con mayor drasticidad este flagelo que cada año provoca más de tres mil muertes.
Resaltó que el 68 por ciento de las victimas corresponden a personas que conducían o iban en motocicletas. «Este es un tema transversal que requiere del apoyo de la sociedad civil y el sector privado para llevar a cabo acciones concretas que permitan reducir, no solo la alta incidencia de motocicletas en accidentes, sino estos eventos en sentido general», advirtió.
“Hago un llamado a las autoridades, a la sociedad civil, a los concesionarios, a las empresas de reparto y a cada motociclista: trabajemos juntos, con rigor y compasión, para bajar la cifra de muertes y convertir nuestras calles en espacios más seguros. Si lo hacemos, las estadísticas dejarán de ser una condena y se convertirán en la prueba de que el país eligió proteger a su gente”, indicó Ascención en el dialogo multisectorial Movilidad Segura en Motocicletas, organizado por la Cervecería Nacional Dominicana.
Informó que las motocicletas se han convertido en el principal medio de transporte de miles de personas, por lo que urge tomar las medidas que sean necesarias. A diciembre del 2023 el país contaba con un registro de tres millones y medio de motos.
Anunció que, entre otras acciones, se proponen impulsar una campañas masivas y sostenidas que fomenten el uso obligatorio y correcto del casco, con entregas de cascos certificados en comunidades vulnerables, reforzar fiscalización: controles de velocidad, prohibición de transporte de exceso de pasajeros y verificación técnica de motos, programa nacional de formación vial para motoristas.
Ascención, si el gobierno quiere, puede y sin costo, SOLO TENDRÍA QUE INSTALAR A NIVEL NACIONAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS PANELES SOLARES, PARA GENERAR LA ELECTRICIDAD GRATIS DE TODO AQUEL QUE PERMITA CONVERTIR SU MOTOCICLETA EN ELÉCTRICA TRIMOTOR CON CAMA CON CAPACIDAD DE TRANSPORTAR HASTA 3 PASAJEROS Y LOS DELIVERYS . AMBOS DEBEN CUMPLIR LA LEY PARA DISFRUTAR DE ESTE PRIVILEGIO.
Con multas y cárcel inmediatas sin acumulación y sin apadrinamiento por cuestiones electorales se resuelve el problema y se evitan gastar los recursos de los hospitales en esa plaga de dos ruedas
La mejor medida es erradicar las motocicletas, porque aparte de provocar accidentes, contaminan la vista panorámica de la nación.
Tanta teoría y tantas vueltas con los benditos motoristas estos, que lo unico que saben hacer es ser imprudentes (98%). Lo que hay que poner reglas en esta selva; hacer cumplir la ley; no puede ser que los motoristas hagan lo que les de la gana, cuando quieran y donde quieran, incluso delante de las autoridades… Y no pasa nada.
Hay que darle por donde duela, por los bolsillos: El que se vaya en rojo, 10,000 pesos; el que…
transite a altas velocidades en los tapones, 5,000 pesos; el que ande sin casco 10,000; el que ande por la acera 5,000, el que transite levantando el motor 20,000, y el que transite echando carreras 20,000.
Hagan eso y verán como se termina el relajo y los accidentes.
Entonces por que el gobierno sigue dejando qué se importen las benditas motocicletas al pais,eso se resuelve parando las importaciones, a pero es que en ese negocio seguro ahí funcionarios cojiendo su cuarto, y se le cae a la digesset la busqueda de sobornos qué tienen con los motoristas
Para hacer cumplir la ley de transito no hay que dar tantas explicaciones. Cualquiera que la viole debe ser multado o ir a la carcel si no paga y continua con sus violaciones. Es por eso que el dominicano se ha **** un concepto errado de lo que es democracia, por eso la confunden con libertinaje. Al violador de leyes hay que tratarlo como antisocial, sea quien sea y venga de donde venga, sea congresista, militar, líder politico, o hijo de ellos
¿Y que pasara con los que descaradamente se llevan la roja? ¿Nos las llevamos todos o es solo un derecho de ellos?
¿Alguna medida contra los motoritas que van en sentido CONTRARIO?
Lo primero que tienen que hacer, es exigirle igual que a los carros, que no deben pasar en luz rojas. Dia a día estoy grabando cuantos de ellos lo hacen, y un día de estos los publicare en las redes. Un desastre. Ya uno no puede cruzar un semáforo en verde si tener que estar preocupado que pasaran motoristas. Y lo peor de todo! Si uno los choca uno en verde, el que tiene problemas es uno. La suerte que grabo todo.
NADA DE ESO FUNCIONA, YA SE HA HECHO ANTES. MAS DE LO MISMO. NADIE QUIERE PONERLE EL CASCABEL AL GATO, POR MIEDO A CONSECUENCIAS ELECTORALES.