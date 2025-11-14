Propone medidas para reducir accidentes motocicletas en RD

Deligne Ascención

SANTO DOMINGO.- El coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, destacó que la alta incidencia de motocicletas en los accidentes de tránsito obliga al gobierno a enfrentar con mayor drasticidad este flagelo que cada año provoca más de tres mil muertes.

Resaltó que el 68 por ciento de las victimas corresponden a personas que conducían o iban en motocicletas. «Este es un tema transversal que requiere del apoyo de la sociedad civil y el sector privado para llevar a cabo acciones concretas que permitan reducir, no solo la alta incidencia de motocicletas en accidentes, sino estos eventos en sentido general», advirtió.

“Hago un llamado a las autoridades, a la sociedad civil, a los concesionarios, a las empresas de reparto y a cada motociclista: trabajemos juntos, con rigor y compasión, para bajar la cifra de muertes y convertir nuestras calles en espacios más seguros. Si lo hacemos, las estadísticas dejarán de ser una condena y se convertirán en la prueba de que el país eligió proteger a su gente”, indicó Ascención en el dialogo multisectorial Movilidad Segura en Motocicletas, organizado por la Cervecería Nacional Dominicana.

Informó que las motocicletas se han convertido en el principal medio de transporte de miles de personas, por lo que urge tomar las medidas que sean necesarias. A diciembre del 2023 el país contaba con un registro de tres millones y medio de motos.

Anunció que, entre otras acciones, se proponen impulsar una campañas masivas y sostenidas que fomenten el uso obligatorio y correcto del casco, con entregas de cascos certificados en comunidades vulnerables, reforzar fiscalización: controles de velocidad, prohibición de transporte de exceso de pasajeros y verificación técnica de motos, programa nacional de formación vial para motoristas.