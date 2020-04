Dueño de 18 edificios cancela la renta de abril a sus inquilinos

NUEVA YORK.- El dueño de 18 edificios en Nueva York canceló la renta del mes de abril a todos sus inquilinos, en medio de la necesidad económica de muchos que han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de la crisis por coronavirus.

Mario Salermo, de 59 años, colgó el lunes en la puerta de todos sus edificios residenciales un cartel que decía: “Dada la reciente pandemia del coronavirus que nos afecta a todos, no exigiré el alquiler del mes de abril de 2020. Ten cuidado, ayuda a tus vecinos y ¡lávate las manos!”.

Hasta el momento, el 30 por ciento de los 200 o 300 inquilinos que viven en los 80 apartamentos que Salermo posee en Williamsburg, Brooklyn, han aceptado su generosa oferta.

En una entrevista el viernes, Salermo, a quien no le entrarán en abril cientos de miles de dólares, dijo que su única preocupación era la salud de sus inquilinos. “Les dije [a los inquilinos] que se relajaran, que no entraran en pánico y que todo iba a salir bien”, subrayó.

El hombre también administra y es dueño de una gasolinera -con un taller de reparación de autos- en ese vecindario, que anteriormente manejaba su padre. El negocio, al ser considerado esencial, ha permanecido abierto durante la crisis por coronavirus.

“¿Realmente quiero hacer un simple cambio de aceite y un trabajo de frenos? No, pero tengo un montón de médicos y enfermeras que necesitan que sus coches sean revisados”, dijo por teléfono en la tienda de automóviles el jueves, según The New York Times.

En su artículo, NYT señala que varias encuentas realizadas el mes pasado estimaron que el 40 por ciento de los inquilinos de la ciudad de Nueva York, si no más, no pagarían el alquiler de abril.

El gesto de Salermo es un ejemplo para otros caseros. A pesar de que en 90 días los caseros no podrán desalojar a sus inquilinos que no puedan pagar alquiler, la renta aún no se ha congelado en Nueva York.

Los propietarios de casas que enfrentan dificultades financieras para pagar la hipoteca, o sea, aquellos que se han quedado sin trabajo o ahora están trabajando solo tiempo parcial, no deberán preocuparse por un período de 90 días. No hacer estos pagos no se reflejará en sus créditos. Sin embargo, deben presentar pruebas reales de su situación económica.