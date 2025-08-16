El Propeep distribuye útiles escolares en diferentes zonas

ESPAILLAT, República Dominicana.- La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) informó que está entregando cientos de útiles escolares a niños de comunidades vulnerables del país, en coordinación con juntas de vecinos y líderes comunitarios.

El director de Propeep, Robert Polanco, informó que ello se hace a través del programa “A la Escuela con Propeep”, cuyo principal objetivo es garantizar que ningún niño se quede fuera de las aulas por falta de útiles escolares.

Dijo que el presidente Abinader da seguimiento constante a las necesidades de la población, instruyendo a sus equipos de que trabajen de la mano con los sectores más empobrecidos.

“Queremos estar cerca de la gente, caminar donde ellos caminan, conocer sus realidades y aportar soluciones concretas”, expresó.

Las entregas han sido realizadas en Cachón de la Rubia, en Santo Domingo Este; Boca Chica, Villa Altagracia, en el barrio Capotillo, de la Capital, así como en las provincias Monte Plata, Espaillat (Moca) y María Trinidad Sánchez (Nagua).

Los kits escolares incluyen mochilas, cuadernos, lápices, borradores, reglas, lápices de colores y otros artículos esenciales.

