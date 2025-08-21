Prolongados apagones irritan población Rep. Dominicana
SANTO DOMINGO.- Los prolongados apagones que afectan hoy diferentes localidades en la República Dominicana provocan la irritación de la población y hasta movilizaciones en distintos puntos del país.
Según videos que circulan en las redes sociales y medios de prensa locales, residentes en las provincias del Cibao (en la zona norte) salieron a las calles en las últimas horas a manifestarse de manera pacífica, aunque algunas imágenes dejan ver la quema de neumáticos.
Organizaciones sociales y comunitarias de la provincia Santiago Rodríguez efectuaron una marcha en demanda de que cesen los constantes cortes de energía y por el alto costo de la factura eléctrica, con el respaldo de la Federación de Juntas de Vecinos y la Coalición de Organizaciones Ambientales del Noroeste, entre otros grupos.
La manifestación incluyó un recorrido por las instituciones involucradas con los reclamos realizados, entre ellas las oficinas de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), el Ayuntamiento municipal y la Gobernación provincial.
La víspera, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, denunció los extensos y molestos cortes de electricidad que afectan también a las comunidades y pequeños comerciantes de Santo Domingo Norte.
Raposo sostuvo que los apagones golpean a los residentes en barrios de los sectores Los Guaricanos, Villa Mella, Sabana Perdida, el Higüero, y el distrito municipal de La Victoria.
Alertó que esta situación, además de irritación, también conlleva a un incremento de los robos y atracos en medio de la oscuridad, situación que inquieta a la población.
De acuerdo con El Nuevo Diario, los cortes de energía eléctrica causaron que senadores y diputados pidieran este miércoles la destitución del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Cued), Celso Marranzini.
Asimismo, manifestaron que no descartan la posibilidad de someter una interpelación para que el funcionario acuda al Congreso Nacional a explicar los problemas que han generado esta crisis energética.
El martes último Marranzini informó que los apagones generados la semana pasada no fueron solo por la salida de la Unidad 2 de la Termoeléctrica Punta Catalina, sino también por problemas en la empresa Generadora de Electricidad Itabo; Parque Energético Los Mina y Siba Energy, lo que originó un déficit de más de 600 megas.
También atribuyó la suspensión de electricidad al incremento excesivo de la demanda por las altas temperaturas que marcan los termómetros en el país.
……………….una falla total recuerdo cuando hacian a punta catalina tenian una promocion que por fin los apagones serian cosa del pasado, que funcioinarias a base de carbon ect pero fue solo un robo mas una caja vacia.
Sin dudas en el 2028 está gente tenemos que sacarlo del poder y esperamos que el que llegue saque al saqueador de CELSO MARRACCINI de la posición en la que está hoy castigando al pueblo con estos apagones, creo que lastimosamente será el presidente LEONEL FERNÁNDEZ, porque no veo quien más pueda ser, el PRM., no le está dejando otra opción a la gente, el presidente Abinader no es malo, pero el sabe que MARRACCINI, sólo le hace daño a su gobierno.
Cuándo comenzaremos a vender apagones a Puerto Rico, a propósito de que se anunció, a modo de burla, que ibamos a suplir a esa isla mediante un cable submarino…Ya saben tenemos un presidente mitómano y fantasioso que ha hecho de la mentira y la fábula un oficio y, así mismo se lo inculcado a sus funcionarios…
Todo esto es gracias! al presidente,Luis Abinader y su aliado Leonel Fernandez😀
Héctor Acosta:
No es al siglo XIX que hemos retrocedido, es al XIV.
Ahora, no tenemos agua, ni energia eléctrica.
El dólar hoy amanece al 62.63, y solo este diario digtial resalta esta notica.
No sabemos hasta donde llegaremos…
Dr. RaúlHernández P.
Lo curioso de los apagones es que se han generado en mayor proporsión y larga duración después del nombramiento de Celso Marranzini como Presidente del Consejo Unificado de las Edes, no será que está usando mecanismo para disminuir el subsidio del gobierno al suministro de energia?
El problema no es Celso Marranzini…el problema es su jefe que lo manda a mentir y a provocar los apagones…luego se aparece en la oficina y ordena eficiencia cuando es él que manda a matar la poblaciín…un cínico!!!