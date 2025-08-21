Prolongados apagones irritan población Rep. Dominicana

SANTO DOMINGO.- Los prolongados apagones que afectan hoy diferentes localidades en la República Dominicana provocan la irritación de la población y hasta movilizaciones en distintos puntos del país.

Según videos que circulan en las redes sociales y medios de prensa locales, residentes en las provincias del Cibao (en la zona norte) salieron a las calles en las últimas horas a manifestarse de manera pacífica, aunque algunas imágenes dejan ver la quema de neumáticos.

Organizaciones sociales y comunitarias de la provincia Santiago Rodríguez efectuaron una marcha en demanda de que cesen los constantes cortes de energía y por el alto costo de la factura eléctrica, con el respaldo de la Federación de Juntas de Vecinos y la Coalición de Organizaciones Ambientales del Noroeste, entre otros grupos.

La manifestación incluyó un recorrido por las instituciones involucradas con los reclamos realizados, entre ellas las oficinas de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), el Ayuntamiento municipal y la Gobernación provincial.

La víspera, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, denunció los extensos y molestos cortes de electricidad que afectan también a las comunidades y pequeños comerciantes de Santo Domingo Norte.

Raposo sostuvo que los apagones golpean a los residentes en barrios de los sectores Los Guaricanos, Villa Mella, Sabana Perdida, el Higüero, y el distrito municipal de La Victoria.

Alertó que esta situación, además de irritación, también conlleva a un incremento de los robos y atracos en medio de la oscuridad, situación que inquieta a la población.

De acuerdo con El Nuevo Diario, los cortes de energía eléctrica causaron que senadores y diputados pidieran este miércoles la destitución del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Cued), Celso Marranzini.

Asimismo, manifestaron que no descartan la posibilidad de someter una interpelación para que el funcionario acuda al Congreso Nacional a explicar los problemas que han generado esta crisis energética.

El martes último Marranzini informó que los apagones generados la semana pasada no fueron solo por la salida de la Unidad 2 de la Termoeléctrica Punta Catalina, sino también por problemas en la empresa Generadora de Electricidad Itabo; Parque Energético Los Mina y Siba Energy, lo que originó un déficit de más de 600 megas.

También atribuyó la suspensión de electricidad al incremento excesivo de la demanda por las altas temperaturas que marcan los termómetros en el país.