Reafirma ante la DEA compromiso RD en lucha contra narcotráfico

imagen
La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y el funcionario de la DEA, Daniel Salter.

SANTO DOMINGO.- Las  autoridades de República Dominicana están comprometidas a seguir luchando contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad internacional organizada, declaró la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La funcionaria habló al recibir en su despacho a un  misión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que encabezó Daniel Salter, principal administrador adjunto de ese organismo, la cual visita el país.

“Desde República Dominicana tenemos el compromiso, primero con nuestra población y luego con otros países de la región y otras latitudes de seguir luchando contra el narcotráfico que, al final, impacta en las familias que ven la salud física y mental de sus hijos e hijas afectada por el consumo de sustancias narcóticas”, dijo.

“No debemos olvidar jamás que las drogas que mueve el narcotráfico internacional van a parar, incluso, a las comunidades trabajadoras que conforman nuestros migrantes en países con un mayor nivel de desarrollo y que, por lo tanto, luchar contra ese flagelo es un compromiso de todos”, dijo.

Reynoso  estuvo acompañada por el procurador adjunto Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio Público.

INTEGRANTES DE LA MISIÓN

Entre los integrantes de la delegación que visitó a Reynoso figuraron Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales  de la DEA; Michael A. Miranda, agente especial de la División del Caribe y Kaleb T. Sanderson, agregado en República Dominicana y Haití de esta agencia

Salter reafirmó el compromiso de Estados Unidos de mantener la cooperación para que República Dominicana pueda desmantelar redes de narcotráfico y llevar ante los tribunales a los responsables de articularlas.

sp-am

