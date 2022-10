Proceso del PLD y futuro de Abel

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

PERSPECTIVA. El anticipado candidato del PLD – amigo de Leonel, aunque en la división que sacudió a la organización y la sacó del poder se quedó allí buscando crecer – es pieza con la que nadie podría contar para su tablero, porque en la actual coyuntura política Abel con quien está es con Abel.

Dijo que no ha aspirado a segundo de nada, y se propone ser presidente, que pudiera serlo … pero no en el 24, sino en el 28, siempre dependiendo de cómo se maneje en lo adelante, sin sobreestimarse ni desbordar hasta la imprudencia en expectativas y posibilidades tempranas.

Debe tener claro al terreno minado que al llega, y que para cerrar un ciclo partidario y encabezar la renovación de un liderazgo rancio y muy cuestionado, con Danilo Medina al mando, de inicio tendría que torear muy bien una posible resistencia de este y de otros colegas de travesuras a ser desplazados del feudo morado que han venido disfrutando por largo tiempo. De seguro – y como ya hay atisbos mediáticos – que desde más de un frente tratarían de echarlo a pelear con el expresidente Fernández, ya no solo con miras a romper un puente natural que pudiera conducir a una eventual alianza a futuro, sino con el objetivo primario de dividir a la oposición y evitar la creación de un frente contra el gobierno, por el dispare del costo de la energía y de los alimentos, entre otros factores que irritan a la población.

Del evento del PLD del domingo, en el que se resolvió temprano lo de pequeñas ocurrencias técnicas que llevaban la idea de que había un fraude montado, el punto positivo fue que la “consulta” discurrió tranquila, en orden y en que, en termino formales, no asomó el fantasma de una nueva división. Con Margarita ausente y nada contenta, porque entiende que la usaron – ¿lo descubrió ahora? -, el PLD no volvió a dividirse, pero no es verdad que sale fortalecido y con posibilidades de ser opción en las próximas elecciones, porque el rosario es largo y tiene muchas cuentas (¿), imposible de contar y de pagar en cuatro años.

Pero, además, si partimos del millón 700 mil afiliados que dijo Danilo, más los supuestos 500 mil “juramentados” en recientes salidas al interior, o sea, dos millones 200 mil, y con un padrón abierto donde podía votar el pueblo, mientras solo votaron unos 200 mil o 500 mil, según quien aporte el dato, entonces el evento fue un gran fracaso. Y el que no quiera verlo que no lo vea, pero que no vendan falsas ilusiones ni pretendan engañar incautos, con argumentos como que la candidatura de Abel Martínez frenaría la hemorragia de gente del PLD para donde Leonel y la Fuerza del Pueblo, y que ahora sería más cerrada la lucha por definir el dueño del segundo lugar entre verdes y morados.

El que se iba a ir se fue, pero también el que tenía el pie en el estribo y estaba en turno para tirar el otro cuando se escogió a Abel, difícilmente suspenda el viaje, porque el mal de fondo y las razones que dieron lugar a la división del PLD y su salida del poder están ahí, y los culpables también. En fin, el futuro de Abel – hombre exitoso y suertudo – es bueno, pero supeditado a que se abra paso, ponga sus cuadros, asuma el control y el liderazgo de los morados, y sepa y pueda negociar a tiempo. Por ejemplo, de ir a lo seguro y negociar la Vice y su boleta es la premiada en el 24, en el acto se sitúa en el carril presidencial y en el 2028 podría cumplir el sueño de ser presidente. Veremos cómo se juegan las cartas.

