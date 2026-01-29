Pro Consumidor lanza la aplicación más avanzada Caribe

Eddy Alcántara.

SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) dio un paso trascendental en la modernización de los servicios públicos con su nueva aplicación móvil institucional.

La plataforma tecnológica fue desarrollada por su Departamento de Tecnología y posiciona a la República Dominicana como referente regional en innovación digital, informó el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

“Representa un paso firme hacia la modernización del Estado y la simplificación de los procesos que realizan a diario miles de ciudadanos y proveedores”, apuntó.

Explicó que es la plataforma más moderna del Caribe para gestionar de manera ágil, rápida y segura trámites esenciales como el registro de contratos de adhesión, concursos, presentación de denuncias y seguimiento de reclamaciones.

Subrayó que también permite llevar los servicios directamente a la mano del consumidor, eliminando filas, traslados y reduciendo tiempos de espera.

SOBRE LA APLICACIÓN MÓVIL

De acuerdo con Alcántara, Pro Consumidor avanza en el desarrollo del Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP 3.0), una versión renovada que permitirá a los usuarios consultar históricos de precios, acceder al historial de gestiones, recibir notificaciones en tiempo real y dar seguimiento a sus casos.

El SIDIP 3.0 analiza de forma inteligente el mercado en tiempo real al servicio del bolsillo dominicano.

Asimismo, funciona como un sistema de alertas inteligentes, ya que emite avisos automáticos cuando se produce un deslizamiento de importancia en algún producto de la canasta básica alimentaria (CBA) o anomalías inflacionarias.

COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA

Aseguró que “cada avance tecnológico que implementamos busca facilitar la vida del consumidor y ampliar las vías para garantizar la protección de sus derechos”.

