PRM ve la República Dominicana está en un «momento crucial»

José Ignacio Paliza en una rueda de prensa en la que el PRM anunció la celebración de su aniversario.

SANTO DOMINGO, 28 ene – El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) opinó este martes que la República Dominicana está «en un momento crucial» de su historia política, por lo que esta organización política está enfrascada en «construir un camino hacia un futuro en el que todos los dominicanos se sientan representados y escuchados».

La posición del PRM fue fijada por su presidente, José Ignacio Paliza, durante una rueda de prensa en la él y otros dirigentes anunciaron la celebración del décimo aniversario de este partido, el próximo 1 de febrero en el Pabellón de Voleibol de la capital. La actividad contará con la presencia de líderes del partido y la del jefe de Estado, Luis Abinader.

LOGROS DE LA ÚLTIMA DÉCADA

Durante la celebración, se llevarán a cabo diversas actividades que «destacarán los logros alcanzados en la última década y las metas futuras del partido», de acuerdo con la información.

El PRM surgió en 2014 tras la crisis interna del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Llegó por primera a la Presidencia de la República en agosto de 2020 de manos de Abinader, quien logró la reelección cuatro años después.

COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

La celebración será una ocasión especial para reafirmar el compromiso del partido con la ciudadanía y su visión de un mañana compartido, dijeron los dirigentes.

Destacaron que bajo el lema “Por un mañana compartido”, el PRM presenta una nueva identidad que refleja su deseo de ser un partido más inclusivo y cercano a la gente. «Este nuevo enfoque busca fomentar la participación activa de los ciudadanos en el proceso político, promoviendo un diálogo abierto y constructivo», agregaron en un documento.

Paliza dijo que “el PRM es la construcción de un mañana compartido, de una visión conjunta de hombres y mujeres que procuran un mejor país».

De su lado, la secretaria general del partido, Carolina Mejía, valoró el trabajo que el PRM ha realizado en estos diez años.

En tanto que el secretario de organización, Deligne Asención, destacó que estos diez años han valido la pena y servido para rescatar la institucionalidad del país, la que dijo estaba comprometida en el

momento en que fue fundado el PRM.

“La presencia del PRM en el escenario político, no solamente ha significado un partido que ha alcanzado varias victorias electorales, si no que ha consolidado el sistema de partidos políticos de la República Dominicana, en un momento gravemente comprometido, y sin partidos políticos no hay sistema democrático”, agregó.

La comisión para la conmemoración del Décimo Aniversario informó además de diversas actividades que van a celebrarse durante todo el mes de febrero y que se extenderán a todo el año 2025, entre las que se destacan reconocimientos de trayectoria y aportes a la militancia del partido, cine forums, activaciones digitales, actividades para la juventud dominicana, entre otras.

El PRM ha trabajado incansablemente en su compromiso con la democracia, la transparencia y el desarrollo sostenible del país. Con este aniversario, el partido busca reafirmar su papel como un actor clave en la política dominicana y continuar construyendo un espacio donde todos los ciudadanos puedan contribuir al bienestar de la nación.

La comisión organizadora de las celebraciones está compuesta por los miembros dirección ejecutiva Gloria Reyes, Rafael Santos, Elizabeth Mateo además Dionicio de los Santos e Iñigo Larrazabal, entre otros.

sp-am