PRM exige anulen compra equipos e insumos hecha por el Gobierno de RD

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reclamó que sea anulada la “onerosa operación” de compra por RD$1,500 millones de pesos de insumos y equipos necesarios para proteger y salvar vidas de dominicanos afectados por la pandemia COVID-19.

En un documento emitido este domingo en la tarde, el principal partido de oposición del país afirma que hay “evidencias de sobrevaluación de aproximadamente 1000 millones de pesos” en esa orden de compra.

El presidente Medina creó este domingo mediante decreto una “Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19” para vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones que se lleven a cabo bajo el esquema de compras de emergencia, durante la actual pandemia por el coronavirus.

Pero el PRM reclama que a esta entidad se le otorgue “autoridad y poderes para evitar que vuelvan a repetirse los escándalos denunciados”.

Considera frustratorio que “sea luego de los escándalos generados por las licitaciones organizadas por sus organismos, que el Gobierno se haya visto obligado a reconocer su incapacidad para conducir un proceso de compra diáfano y pulcro, creando ahora una Comisión de Veeduría”.

“Ante la creciente indignación de ciudadanos, líderes de opinión y de nuestro candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, las autoridades no pueden eludir la obligación de suspender la onerosa operación de compra que se ha hecho, si quieren recuperar la confianza necesaria para gobernar en estas circunstancias excepcionales”, agrega.

Sobre la extensión del estado de emergencia

El PRM dice, po otra parte, que sus legisladores acudirán este lunes al Congreso Nacional a conocer la extensión del Estado de Emergencia solicitado por el Presidente Medina, pero se mantendrán alertas a que las medidas contra el coronavirus sean efectivas y que los recursos para detenerlo sean administrados con pulcritud y transparencia.

Deplora que el tiempo de la primera parte del Estado de Emergencia autorizado al Mandatario, no fuera usado por el Gobierno “para planificar, organizar y ejecutar el conjunto de políticas públicas efectivas para romper la cadena de contagio”.

Alega que en el período de emergencia el gobierno se vio obligado a reconocer su incapacidad para organizar licitaciones diáfanas y pulcras para la compra de insumos de combate al coronavirus y permitió que candidatos oficialistas usaran fondos públicos en su provecho político.

“Ahora el Poder Ejecutivo solicita al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia por 25 días más de lo previsto inicialmente, hasta que pueda lograr revertir la expansión del virus. El acto de aprovechamiento de la suspensión de los procedimientos ordinarios contenidos en la Ley de Compras y Contracciones para responder con agilidad en un Estado de Emergencia impide el otorgamiento sin condiciones de más facultades extraordinarias. En consecuencia, los legisladores del PRM en esta ocasión aprobarán de forma limitada y condicionada la solicitud para extender hasta el 30 de abril del 2020 el Estado de Emergencia, por considerar que es un período de tiempo suficiente para tomar las medidas requeridas y frenar la expansión de la pandemia”, señala.

Ve aún no hay pruebas masivas

“Resulta inexplicable que por incapacidad o negligencia del Gobierno todavía no se realicen pruebas masivas a los ciudadanos, no se habiliten hospitales temporales, no se aplique el aislamiento obligatorio y total recomendado por el Colegio Médico Dominicano y no se adquieran con transparencia los insumos y equipos imprescindibles para combatir la enfermedad”, dice.

El PRM advierte que la pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria, económica, social y política que requiere de la acción concertada de todo el liderazgo nacional para su solución definitiva. Y agrega: “Entendemos que la prioridad del momento para todos los actores políticos, económicos y sociales es trabajar unidos para garantizar la atención sanitaria y la protección económica de los ciudadanos dominicanos. Por esta razón, nuestros senadores y diputados aprobaron en el Congreso Nacional la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo el 18 de marzo del 2020 para declarar el Estado de Emergencia Nacional durante 25 días”.,

sp-am