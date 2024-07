PRM envía proceso disciplinario diputado por comentarios sexistas

Las 35 comisiones estuvieron en el Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este, Oeste, Norte y Los Alcarrizos, que forman parte de la provincia de Santo Domingo.

Santo Domingo, 10 jul.- La dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó este miércoles la apertura de procedimiento disciplinario contra el diputado Eugenio Cedeño por violar los estatutos de la organización con reiteradas declaraciones altamente negativas para los derechos de las mujeres que incentivan la violencia de género.

La petición hecha al Fiscal Nacional y a la Comisión de Ética y Control se debe a unas controvertidas declaraciones del legislador que fueron ampliamente difundidas y criticadas por su cariz sexista, manteniéndose posteriormente en su postura y acusando a los medios de comunicación de manipular.

«Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al Código Penal, ni al Código Civil. No, porque para qué se casó conmigo y para qué se encuera conmigo, para qué duerme conmigo», dijo Cedeño.

CARTA AL LEGISLADOR

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía, se desmarcaron en público de las declaraciones del diputado por La Romana, al que enviaron una carta para iniciar el proceso de sometimiento, que fue difundida por el partido.

“A través de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento de reiteradas declaraciones vertidas por usted, las cuales tienen connotaciones altamente negativas para los derechos de las mujeres e incentivan la violencia de género. Lo anterior resulta inaceptable para el PRM”, señala la misiva.

Recordaron que, desde sus inicios, el PRM ha enarbolado -como principio fundamental- el respeto a las mujeres, la equidad y el rechazo absoluto a la violencia de género en cualquiera de sus tipos.

“En tal sentido, tras una exhaustiva ponderación, le informamos que esta dirección nacional ha solicitado al Fiscal Nacional y a la Comisión de Ética y Control iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente”, precisaron.

El documento aluden al articulado de los estatutos del PRM donde se establece como falta grave hacer declaraciones públicas que no estén de acuerdo con la doctrina y líneas del partido, siendo el único partido político que cataloga de falta muy grave la violencia contra la mujer.

“Lamentamos profundamente estas declaraciones suyas y le invitamos a reflexionar respecto del fondo y forma de las mismas. El respeto a nuestras compañeras y a las mujeres en sentido general es uno de los estandartes de la visión política que promovemos”, termina la carta.EFE

an/am