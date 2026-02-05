PRM en Venezuela agradece RD reponga relaciones consulares

CARACAS. – La seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó este jueves su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la decisión de restablecer las relaciones consulares y la reanudación de los vuelos entre la República Dominicana y Venezuela.

A través de un comunicado dirigido al Mandatario, el presidente de la seccional, Isidro Castillo, opinó que la medida impacta directamente a miles de dominicanos residentes en esa nación sudamericana.

MUESTRA DE SENSIBILIDAD HUMANA Y VISION DE ESTADO

“Valoramos esta medida como una muestra fehaciente de su alta sensibilidad humana y de su visión de Estado, al priorizar el bienestar, protección y dignidad de la diáspora dominicana”, expresó Castillo.

El dirigente político destacó que la reapertura de los servicios consulares y la reanudación de los vuelos representan un alivio trascendental para la comunidad dominicana en Venezuela, que durante años enfrentó limitaciones para realizar trámites migratorios, documentales y reencontrarse con familiares.

Castillo manifestó su confianza en que este paso contribuya a fortalecer los lazos históricos entre ambos pueblos y siente las bases para un futuro restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas así como para el impulso de inversiones y el intercambio comercial.

Finalmente, reiteraron su compromiso de continuar trabajando alineados con las directrices del Gobierno dominicano para que esta nueva etapa de acercamiento se traduzca en servicios eficientes y bienestar para la diáspora.

an/am