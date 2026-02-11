Gobierno ha abandonado los pueblos fronterizos, dice PLD

Zoraima Cuello habla en la actividad.

INDEPENDENCIA.- La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana, Zoraima Cuello, acusó al Gobierno del PRM de haber condenado a la pobreza y la exclusión a los pueblos fronterizos.

Indicó que de manera irresponsable el sector oficial ha abandonado los programas de asistencia social y proyectos de desarrollo agroforestal impulsados durante el gobierno del presidente Danilo Medina, los cuales -según dijo- garantizaban empleo, ingresos y dignidad a miles de familias de Independencia y Bahoruco.

“Este Gobierno desmontó políticas públicas que funcionaban y dejó a la frontera abandonada, sin apoyo, sin inversión y sin sensibilidad social. Postrer Río es hoy el reflejo del fracaso del PRM y de su desprecio por los más pobres”, afirmó Cuello al encabezar una asamblea en la provincia.

PIDEN A MILITANTES SALIR A LAS CALLES

Remigio Santana, presidente provincial, y Manolín Echenique, secretario general del PLD en la provincia, llamaron a la militancia salir a las calles, organizarse y asumir los problemas sociales del pueblo como una causa propia.

En la actividad participaron también el exalcalde Lino Medina Soto, Nandys Santana, la exregidora Efrán Tapia, Nayelis Cuevas, entre otros dirigentes.

