Prince Royce y María Becerra juntos en la bachata «Te Espero»

Prince Royce y María Becerra

SANTO DOMINGO. El ídolo global de la bachata, Prince Royce, se ha unido con la estrella argentina, María Becerra para lanzar su nuevo sencillo “Te Espero”.

Es una bachata sexy, romántica e irresistible, por su ritmo, la melodiosa voz característica de Royce y la sensualidad y potencia vocal de Becerra.

Tiene un toque único y especial, ya que inicia con una interpolación del icónico hit de los 80’s “(I Just) Died in Your Arms” de la reconocida banda británica Cutting Crew, una de las canciones favoritas de Royce.

Fue producida por D’lesly “Dice” Lora y Prince Royce; y escrita por Royce junto a María Becerra, Nelsen y Bobby Sierra.

El videoclip del single estuvo bajo la dirección de Julián Levy y se filmó durante dos días en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, dando como resultado unas escenas espectaculares que narran una historia de intriga y acción personificada por ambos artistas.

NOMINADO

Prince Royce está nominado para los Latin American Music Awards 2022 como: Artista Favorito Tropical y Canción Favorita Tropical por su éxito «Lao’ a Lao'». Esta premiación tendrá lugar el 21 de abril en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

Recientemente la superestrella multiplatino ganó su vigésimo Premio Lo Nuestro por “Mejor Remix del Año” con “Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix)” junto a KHEA y Natti Natasha.

