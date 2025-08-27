Primer ministro Haití participa en reunión tripartita en EEUU

Alix Didier

Puerto Príncipe, 27 ago.- El primer ministro de Haití, Alix Didier, participa hoy en una reunión tripartita en Estados Unidos, donde son abordados temas puntuales del país y su impacto en la región del Caribe.

En la cita, la Organización de Naciones Unidas, el Grupo de Personas Eminentes de la Comunidad del Caribe y la Organización de Estados Americanos analizan la hoja de ruta nacional y los pasos de su seguimiento, informó el diario Le Nouvelliste.

Con anterioridad, en julio pasado, Didier, viajó a Estados Unidos donde recibió instrucciones y asistencia personalizada para enfrentar la inseguridad en la nación caribeña.

Durante tres jornadas Didier también estuvo gestionando apoyo para la Policía Nacional de Haití en lo que respecta a la formación y el equipamiento.

Medios locales comentaron días atrás que durante esta visita fueron realizadas coordinaciones secretas para que el país sea ocupado por 10 años por mercenarios de una empresa de Estados Unidos, pero el gobierno es muy reservado respecto al tema.

Según el sitio Vant Bef Info, Estados Unidos figura entre los culpables del tráfico de drogas y armas en Haití, elementos que refuerzan hoy el incremento de la violencia en el país caribeño.

«Una parte sustancial del tráfico ilícito procede de Estados Unidos. Los puertos marítimos, los aeropuertos y los puntos fronterizos poco vigilados se utilizan como vías de entrada de estos productos», subraya el diario digital haitiano.

Las armas son adquiridas principalmente por miembros de las bandas haitianas y residentes particulares a través de intermediarios.

of-am