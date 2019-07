Primer ministro de Haití desmiente autoría de tuits comprometedores

Puerto Príncipe, 27 jul (Prensa Latina) El recién designado primer ministro de Haití, Fritz William Michel, desmintió hoy la autoría de tuits comprometedores, por sus alusiones a la oposición, al trabajo de la prensa, entre otros tópicos.

La víspera comenzaron a circular en las redes sociales tuits asociados a una supuesta cuenta del jefe de Gobierno, en los que califica a la prensa y los manifestantes como matones y personas peligrosas, mientras alaba al presidente norteamericano Donald Trump.

«La oposición haitiana está compuesta por matones, malhechores y forajidos de la ley. Jean-Charles Moise, uno de los principales activistas que ya amenazó la semana pasada con quemar un tribunal con sus partidarios», puede leerse en uno de los tuits de la cuenta que cambió el nombre por el de Gardy Gauthier.

«Eso es totalmente falso. Esta cuenta de Twitter no me pertenece», ripostó por su parte Michel a la prensa local, y añadió que los contenidos de esas declaraciones no están relacionados con su figura.

Anunció que se está llevando a cabo una investigación para ver de dónde proviene esta cuenta de Twitter, y adelantó que uno de los tuits fue publicado en Nueva York.

En otra de las publicaciones se acusa a los pobres de generar su propia miseria. «La mayoría de los pobres del mundo son irresponsables y son víctimas de sí mismos o de sus comunidades», señala y más adelante toma partido por Juan Guaidó sobre el presidente constitucionalmente electo de Venezuela, Nicolás Maduro.

También dice que la prensa haitiana «es un gran hito de matones y bandidos» y ataca directamente a los periodistas Liliane Pierre Paul y Jean Monard Métellus, calificándolos como «los dos mayores matones» de la prensa nacional.

Llama la atención que la mayoría de los tuits controvertidos se publicaran después de marzo pasado, cuando Michel fue designado como titular de Planificación, bajo el gabinete de Jean Michel Lapin, que no logró su ratificación en el Senado.

Eddy Jackson Alexis, secretario de Estado de Comunicación, dijo al diario Le Nouvelliste que el primer ministro designado nunca había tenido una cuenta en Twitter, hasta su nombramiento en julio.

Dudó asimismo de que un ciudadano haitiano con un decreto presidencial que lo convierte en ministro de la República podría expresar opiniones tan ligeras sobre los acontecimientos actuales y la política.

of-am