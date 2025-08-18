Presidente UDC elogia accionardel presidente Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Luis Acosta Moreta, dijo que el presidente Luis Abinader está trabajando por el bien y el desarrollo del país y mantiene la lucha política fuera de su agenda.

Afirmó que él es un ejemplo de consagración al trabajo y de lucha para mejorar las condiciones de vida de la población, por lo que debe de ser imitado por simpatizantes y opositores.

Destacó que el momento no es de estar realizando campaña partidista a destiempo ni provocar divisiones por futuros cargos electivos, sino de trabajar para realizar un buen gobierno.

Enfatizó que ya el presidente advirtió a los miembros del Partido Revolucionario Moderno que están en puestos públicos, que el momento es de trabajar y no de estar pensando en candidaturas.

sp-am