Presidente UDC elogia accionardel presidente Luis Abinader
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Luis Acosta Moreta, dijo que el presidente Luis Abinader está trabajando por el bien y el desarrollo del país y mantiene la lucha política fuera de su agenda.
Afirmó que él es un ejemplo de consagración al trabajo y de lucha para mejorar las condiciones de vida de la población, por lo que debe de ser imitado por simpatizantes y opositores.
Destacó que el momento no es de estar realizando campaña partidista a destiempo ni provocar divisiones por futuros cargos electivos, sino de trabajar para realizar un buen gobierno.
Enfatizó que ya el presidente advirtió a los miembros del Partido Revolucionario Moderno que están en puestos públicos, que el momento es de trabajar y no de estar pensando en candidaturas.
