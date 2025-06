Presidente PDI: “El caos urbano exige visión y no parches”

Ismael Reyes.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI) Ismael Reyes, advirtió que la movilidad urbana no debe abordarse desde la urgencia operativa, sino desde una visión coherente de bienestar y desarrollo.

Cuestionó el enfoque «fragmentado» con que se han venido aplicando medidas de tránsito en el Gran Santo Domingo y señaló que la movilidad urbana no puede seguir tratándose como si fuera un asunto de emergencia semanal, sino como un componente esencial del desarrollo humano y de la calidad de vida.

“Cuánto tiempo más va a pasar antes de que podamos movernos por nuestras ciudades sin sentir que salimos a pelear una batalla. Por qué normalizamos que cientos de miles de personas vivan atrapadas en un sistema que castiga su tiempo, su energía y su dignidad?”, preguntó.

AUSENCIA DE VISIÓN URBANA SOSTENIDA EN EL TIEMPO

Reyes sostuvo que los operativos aislados, los cambios improvisados de rutas y las intervenciones descoordinadas revelan la ausencia de una visión urbana sostenida en el tiempo. A su juicio, los ciudadanos merecen más que gestos tácticos: merecen orden, previsibilidad y un entorno urbano pensado para ellos.

“La gente se organiza todos los días para llegar a tiempo, pero el sistema no está organizado para responderle. Esa es la verdadera raíz del problema. Y ahí es donde debe estar el centro de la conversación pública sobre movilidad. La movilidad no se resuelve por partes: el caos urbano exige visión y no parches”, indicó.

EL TIEMPO DE LOS CIUDADANOS DEBE SER RESPETADO

A su juicio, la movilidad es un reflejo directo del tipo de país que se quiere construir: uno donde el tiempo de los ciudadanos se respeta o uno donde la desorganización se les impone como rutina.

“Una nación no se mide solo por sus obras, sino por cómo esas obras impactan la vida de quienes madrugan, trabajan y regresan a casa con esfuerzo. Por eso hablamos de planificación coherente, no de correcciones de último minuto. De soluciones, no de parches”, expresó.

an/am