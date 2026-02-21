Presidente entrega 3 obras en provincia Santiago Rodríguez

SANTIAGO RODRIGUEZ.- El presidente Luis Abinader entregó este sábado dos carreteras en esta provincia del noroeste de la República Dominicana, las cuales fueron reconstruidas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

La primera de las vías tiene 7.58 kilómetros y conecta las comunidades La Puerta del Mulo, Alto de la Cana, Arenoso, Caimito, Juan Becerra y Maguana, pertenecientes al municipio San Ignacio de Sabaneta. Facilita la salida de la producción agrícola y ganadera de la zona, mejora el acceso a servicios esenciales y fortalece la comunicación con el municipio cabecera.

La segunda tiene 5.74 kilómetros y enlaza las comunidades Arroyo Seco, Las Caobas, Caobanita, Clavijo y Los Ingenitos.

BENEFICIO PARA PROVINCIAS DONDE HAY COMPLEJOS HIDROELÉCTRICOS

El administrador de EGEHID, Rafael Salazar, destacó el compromiso del presidente Abinader con el desarrollo de las provincias donde están ubicados complejos hidroeléctricos. Dijo que el Gobierno devuelve con obras sociales los aportes de éstas al país a través de la producción de agua potable y de riego, generación de electricidad así como el equilibrio medioambiental mediante el cuidado de las cuencas hidrográficas, sus bosques y sus ríos.

DESTACA HUB DIGITAL DE GOOGLE

Posteriormente, Abinader se reunió con estudiantes de esta provincia a los cuales destacó la importancia del acceso a herramientas digitales como el hub digital que Google ha anunciado que instalará en la República Dominicana.

Declaró que el mismo fortalecerá la educación, la innovación tecnológica, generará empleos especializados, fomentará el pensamiento crítico, la creatividad y la preparación de jóvenes para un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado.

ENCABEZA INAUGURACION NAVES EMPRESA ZONA FRANCA

En otro acto, el Jefe del Estado asistió al acto de inauguración de varias naves de la Empresa Mega Plax. Durante el mismo llamó al empresariado nacional ampliar su presencia en la zona fronteriza, tomando como referencia experiencias exitosas de empresas ya instaladas bajo el régimen de incentivos.

“Yo hago un llamado, desde aquí hoy, para que vean el ejemplo de estas dos empresas y que se establezcan más empresas en la zona”, acotó.

De su lado, el presidente de Mega Plax, Manuel Taveras, destacó el compromiso del presidente Abinader con el desarrollo de la frontera.

Valoró el enfoque del Gobierno hacia la frontera y destacó el impacto del marco legal de incentivos como factor determinante para fortalecer la confianza, atraer inversiones y sostener la generación de empleos en las provincias fronterizas.