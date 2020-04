Presidente haitiano reitera apoyo gubernamental durante pandemia

Jovenel Moise

Puerto Príncipe, 28 abr.- El presidente haitiano, Jovenel Moise, reiteró promesas de acompañamiento a los más vulnerables, mientras el país enfrente la pandemia de la Covid-19 y lamentó que algunas no se cumplen todavía.

Anunció que el gobierno desembolsó unos 200 millones de gourdes (cerca de dos millones de dólares) para garantizar el pago de casi 54 mil trabajadores del sector textil, que se mantuvieron en sus casas el pasado mes, como parte de las medidas de contención de la pandemia.

No obstante, reconoció que aún no se cumple el apoyo económico de un millón y medio de personas en zonas rurales y urbanas, que deberán recibir unos tres mil gourdes (unos 30 dólares), de ayuda gubernamental.

“Sé que este dinero aún no ha llegado. Trabajaré para asegurarme de que el dinero llegue a su bolsillo directamente”, dijo el mandatario durante su discurso a la nación, trasmitido por la televisión nacional y varias plataformas digitales.

Añadió que esta semana familias de cuatro departamentos, comenzarán a recibir las dotaciones económicas.

Hasta la fecha, Haití tiene 74 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2, seis fallecidos y siete personas recuperadas, según el más reciente boletín del Ministerio de Salud.

Moïse criticó que personas enfermas sean atacadas y señaló que el pueblo haitiano siempre ayudó a otros y está dispuesto a recibir a todos los ciudadanos del mundo.

“El coronavirus no conoce la raza, no sabe el color, no conoce el país, no conoce la clase social, no conoce a los niños, no conoce a los adultos. Se necesita a todos”, insistió el gobernante.

Informó asimismo, que el Fondo de Asistencia Económica y Social estudia extender el programa Kore Pÿp en varias áreas del país, especialmente en la isla de La Gonâve, con el propósito de ayudar a las personas vulnerables.

Situada a unos 80 kilómetros al noroeste de Puerto Príncipe, la isla La Gonâve enfrenta una compleja situación en medio de la pandemia, según varias organizaciones locales. Frantzo Réjouis, fundador de Sante w se proyotite m (Tu salud es mi protección), criticó la ausencia de agua potable, “ni para lavarnos las manos”, y lamentó la poca presencia de las autoridades.

Haití reportó los primeros casos de Covid-19 a mediados de marzo pasado, y hasta el momento la enfermedad se encuentra en siete de los 10 departamentos, con mayor incidencia en la capital del país, que cuenta con más de la mitad de los diagnósticos positivos.

