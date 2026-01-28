Presidente FP en el DN advierte sobre politización del ITLA

Rafael Paz, entrevistado por periodistas.

SANTO DOMINGO.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, Rafael Paz, advirtió sobre la «politización y deterioro» institucional del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Dijo que la situación representa un riesgo serio para la capacidad del Estado dominicano de prepararse frente a los desafíos de la transformación tecnológica global.

Sostuvo que el ITLA, concebido como una institución estratégica para la formación de capital humano avanzado, ha sido desviado de su misión fundamental por decisiones administrativas carentes de criterio técnico y ético. COMPETIR, INNOVAR Y GENERAR OPORTUNIDADES “El ITLA no es una dependencia cualquiera, es una pieza clave de la arquitectura del desarrollo nacional. Cuando se degrada su gobernanza, no se afecta solo una institución, se debilita la capacidad del país para competir, innovar y generar oportunidades reales para su juventud”, afirmó. Dijo que en lugar de fortalecer la institucionalidad del ITLA y proyectarlo como plataforma de formación en áreas estratégicas como mecatrónica, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías emergentes. En vez de eso, según afirmó, el Gobierno ha permitido prácticas que lo colocan en el centro de disputas políticas y escándalos administrativos. “Mientras el mundo entra aceleradamente en una nueva era tecnológica, aquí estamos discutiendo irregularidades internas, improvisación y justificaciones que no responden al interés nacional”, señaló Paz.

an/am