Presidente entrega viviendas e inaugura escuelas en Pto. Plata

Luis Abiunader en Puerto Plata

PUERTO PLATA.- Después de 10 años de espera, los desalojados del paraje Maggiolo de Cofresí, en Puerto Plata, tienen un techo digno. El presidente Luis Abinader entregó este sábado 70 viviendas en el complejo habitacional Kosovo, para beneficiar a más de 250 personas.

En mismo han sido reubicadas familias que resultaron afectadas por los trabajos de ampliación de la carretera el Navarrete-Puerto Plata y por la operación del vertedero municipal.

Están construídas de cemento y block, a la entrada de la carretera que une a los municipios Luperón e Imbert, próximo a la comunidad de Saballo.

Fueron construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),

INAUGURA CENTROS EDUCATIVOS

También el Presidente encabezó la inauguración de dos nuevos planteles escolares en la provincia de Puerto Plata: la Escuela Primaria Saballo y la Escuela Básica Vuelta Larga.

El viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Oscar Amargós, dijo que ambos planteles abrirán un futuro más equitativo para los niños que viven en la zona.

Agregó que garantizan el derecho a la educación.