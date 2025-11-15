Presidente entrega 360 nuevos apartamentos en la Ciudad Real

El presidente Luis abinader entrega los apartamentos.

SANTO DOMINGO ESTE.- El presidente Luis Abinader entregó 360 nuevos apartamentos del Plan Mi Vivienda en Ciudad Real San Luis, elevando a 760 las familias que ya cuentan con un hogar seguro en esta comunidad.

En la entrega el Mandatario estuvo acompañado del ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla.

Bonilla destacó que este avance del proyecto demuestra que para el presidente Abinader la vivienda es una prioridad nacional: “Cada llave entregada representa esperanza, futuro y una vida más digna para una familia dominicana”.

Explicó que el residencial Ciudad Real San Luis encarna la visión del Gobierno de ofrecer espacios seguros, planificados y con acceso a servicios esenciales, gracias a un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado —incluyendo al Banco de Reservas, la Contraloría, la Tesorería y la Presidencia— con una inversión que supera los 843 millones de pesos.

Precisó que, una vez concluido, este proyecto contará con más de 1,000 apartamentos, diseñados para brindar bienestar, áreas verdes, zonas de juego y espacios comunes seguros.

Subrayó además que estas 360 nuevas unidades se suman a las más de 400 ya entregadas en etapas anteriores, alcanzando así un total de 760 familias beneficiadas en San Luis.

En el acto también hablaron el gerente de Proyectos de Constructora Bisonó, Brandon Paniagua, y el senador Antonio Taveras, quienes destacaron la visión del presidente Abinader, quien ha colocado la vivienda social como una prioridad mediante subsidios, financiamientos asequibles y procesos transparentes.

LOS APARTAMENTOS

Los apartamentos de este proyecto cuentan con 2 y 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, parqueos, áreas de juegos infantiles y gazebo para actividades comunitarias. Cada espacio ha sido diseñado para promover la convivencia, la comodidad y el desarrollo familiar.

Además, el residencial está ubicado en una zona estratégica, cercano al Hospital Municipal Almirante, destacamento policial, cuerpo de bomberos, entidades bancarias, supermercados, transporte público, escuelas primarias, un estadio de softbol y el Instituto Técnico Superior Comunitario.

Con estas 360 nuevas viviendas, el Gobierno reafirma su compromiso de reducir el déficit habitacional y ofrecer oportunidades reales a miles de familias de ingresos medios y bajos.

of-am