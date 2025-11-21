RD se ofrece como aliada en la industria de semiconductores

CALIFORNIA, Estados Unidos, 21 nov.– El presidente dominicano Luis Abinader reafirmó este jueves el compromiso de la República Dominicana de posicionarse como “un aliado estratégico dentro de la industria global de semiconductores”.

El mandatario habló durante una reunión con el CEO de la empresa Mysilicon Compass Ian Steff, con quien pasó revista a iniciativas relacionadas con el desarrollo de la industria de semiconductores.

La reunión se llevó a cabo en la sala Santa Cruz del Hotel The Westin San José.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; la embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo; y los empresarios Samuel Conde, René Grullón, María Waleska Álvarez, Felipe Herrera Cabral y Marino Auffant.

El grupo forma parte de una misión dominicana que este jueves arribó a los Estados Unidos con el fin de abrir nuevas oportunidades para la República Dominicana.

La industria de los semiconductores

Es el sector económico mundial que diseña, fabrica y distribuye los chips electrónicos que permiten funcionar a casi toda la tecnología moderna: teléfonos, computadoras, carros, electrodomésticos, satélites, equipos médicos y mucho más.

Es importante porque controla la tecnología moderna en un momento en que todo lo digital depende de chips.

Los gobiernos de Estados Unidos, China, Europa y Corea del Sur compiten ferozmente por dominarla.

