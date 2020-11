Presidente de Haití niega relaciones del gobierno con bandas armadas

Jovenel Moise

Puerto Príncipe, 10 nov.- El presidente de Haití, Jovenel Moïse, negó que el gobierno se relacione con grupos criminales, ni distribuya armas a las pandillas, en medio de un creciente clima de inseguridad.

Invitado este lunes por Radio Télé Métropole, Moïse aseguró no tener vínculo ‘ni de cerca ni de lejos’ con estos grupos, y enfatizó que habría tolerancia cero si una persona del ejecutivo se atreve a distribuir armas entre los delincuentes.

En los últimos meses crecieron los casos de secuestro, asesinato y agresiones, en especial en la capital y otras urbes, lo que provoca un amplio rechazo de la población, y genera protestas antigubernamentales.

El mandatario reconoció que existe un problema con las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en el país, y el contexto actual –estimó- está ligado a la circulación de armas de guerra.

‘Hemos heredado en parte la situación actual, pero en ningún momento el Palacio Nacional ha contribuido a mantenerla. No tengo conexión con los bandidos, no les distribuyo dinero ni armas para mantener el orden en su barrio’, dijo Moïse a los periodistas.

Sin embargo, plataformas sociales critican la impunidad con que operan las pandillas, que ejercen el control en Puerto Príncipe, incluso en áreas próximas a la sede gubernamental.

También denuncian la laxitud de las autoridades, en especial la policía, para arrestar a los culpables y llevarlos ante la justicia.

El jefe de Estado consideró necesario que las autoridades policiales se esfuercen por encontrar una mejor fórmula para superar los criminales, y exigió al jefe del cuerpo, Normil Rameu, dar explicaciones a los ciudadanos.

‘Necesitamos una policía proactiva, no reactiva’, aseguró Moïse, convencido que la situación no responde a la falta de recursos. No obstante, reiteró el apoyo del gobierno al máximo directivo policial.

‘El presidente nombra al director general de la Policía Nacional de Haití, pero no lo manda directamente. Cuando ya no confío en un gerente, lo relevo de sus funciones. Aquí, este no es el caso’, matizó.

of-am