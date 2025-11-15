Presidente Abinader entrega polideportivo Isabelita en SDE

El presidente Luis abinader deja inaugurada la obra.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el nuevo polideportivo Isabelita, Prof. Virgilio Frías,ubicado en Santo Domingo Este.-

El recinto deportivo cuenta con graderías rehabilitadas, iluminación de alta eficiencia, áreas más seguras para los usuarios y adecuaciones que permitirán su uso para actividades culturales y recreativas.

En el acto, el director de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, destacó la profunda transformación urbana, deportiva y social que vive el sector La Isabelita gracias a las inversiones impulsadas por el presidente Abinader.

De la Cruz recordó que, al inicio del proceso, el área donde hoy se levanta la moderna infraestructura estaba ocupada por chatarras, gallos de pelea, basura y una cancha deteriorada, Además, señaló que, siguiendo instrucciones del mandatario y trabajando junto a los comunitarios y autoridades locales, cada obstáculo fue superado hasta convertir el espacio en “una obra que reivindica 40 años de lucha de la comunidad”.

De su lado, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, resaltó la inversión “histórica y sin precedentes” realizada por el presidente Abinader en favor del deporte y las obras comunitarias de Santo Domingo Este..

“Creo que ningún presidente de la historia había invertido tanto, al mismo tiempo y en una misma dirección, para el deporte de nuestro municipio”, afirmó.

En tanto, el presidente del Club Prof. Virgilio Frías, Julio Ramírez, destacó de manera enfática el respaldo constante del presidente Abinader al desarrollo del deporte comunitario y a las obras sociales en beneficio de la zona.

Durante el evento, jóvenes del club también ofrecieron palabras de agradecimiento al presidente Abinader por su apoyo y por hacer posible la renovación del polideportivo, considerado un espacio clave para el desarrollo deportivo y social de los niños y adolescentes del sector.

of-am