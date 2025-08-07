El Presidente anuncia RD$4,000 millones para aceras y contenes

El presidente Luis Abinader durante una reunión de trabajo con alcaldes y directores municipales, en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD), en esta capital.

SANTO DOMINGO. – El Gobierno invertirá RD$4,000 millones de pesos en la construcción de aceras y contenes en todo el territorio nacional, anunció este jueves el presidente de la República, Luis Abinader.

El Mandatario hizo el anuncio durante una reunión de trabajo con alcaldes y directores municipales en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD), en esta capital.

Informó que la primera transferencia, de RD$2,000 millones, será hecha la próxima semana y que los fondos restantes estarán disponibles conforme se vayan ejecutando los proyectos y cumpliendo los requisitos establecidos.

«Si esa ejecución es correcta y de calidad, no duden ustedes que continuaremos apostando», afirmó.

El Jefe del Estado también adelantó que se trabaja en el perfeccionamiento del fideicomiso de residuos sólidos, con el objetivo de seguir fortaleciendo la capacidad de inversión de los gobiernos locales, siempre respetando la Constitución y las leyes.

FONDOS ADICIONALES PARA OBRAS PRIORITARIAS

Abinader dijo que evaluará la posibilidad de destinar nuevos fondos para obras municipales de alto impacto social, tales como funerarias, cementerios, mercados y mataderos, que podrían ser anunciados en noviembre, en una próxima reunión con autoridades locales.

También se refirió al plan nacional de asfaltado, indicando que el Ministerio de Obras Públicas lanzará una licitación de gran alcance a partir de octubre, cuyos trabajos también serán coordinados con los municipios.

Abinader instó a los alcaldes a ejecutar con rapidez, pero cumpliendo con los procesos legales.

La distribución se deberá hacerse de forma equitativa, justa y proporcional a la población, al igual que en experiencias anteriores, concluyó el mandatario.

Este plan dará continuidad al componente de construcción de aceras y contenes ya implementado en el periodo 2022-2024 en el marco del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales, con un presupuesto de 3,200 millones de pesos, y el cual impactó en todo el territorio nacional con 1,691,251 metros lineales de aceras y contenes que mejoraron las condiciones de movilidad peatonal para más de 200,000 beneficiarios directos y casi 5 millones de beneficiarios indirectos.

De su lado, el presidente de la LMD, Víctor D’Aza, explicó que los recursos de este Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal se distribuirán bajo criterios que garanticen la equidad territorial de manera tal que serán asignados a cada territorio según tres partidas de un 33.33% cada una, en la que la primera partida será distribuida a todos los gobiernos locales.

Una segunda partida de un 33.33% se aplicará en base al criterio de población, que se sumará a la primera partida, y la tercera parte de 33.33% obedecerá a demandas comunitarias y de alta necesidad.

PLAN PARTICULAR PARA EL DISTRITO NACIONAL

Aclaró que, en el caso del Distrito Nacional, la Presidencia de la República ha dispuesto un plan particular, por lo que no se tendrá en cuenta en este presupuesto.

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, agradeció al presidente Abinader por su » continuo apoyo» a la mejora de los servicios municipales y su política de acercamiento del Estado a la gente.

Acompañaron al presidente Abinader, el ministro, de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Lionsito José Sencilie.

sp-am