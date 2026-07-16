Presentan obra sobre 40 años de pensamiento económico RD

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SANTO DOMINGO. – El economista dominicano Opinio Álvarez Betancourt presentó el libro ¿Qué hemos aprendido de la economía dominicana? Reflexiones de los miembros del jurado en el marco del cuadragésimo aniversario de los premios de la Biblioteca “Juan Pablo Duarte” del Banco Central de la República Dominicana.

La obra, presentada en la Universidad APEC, recopila el legado intelectual generado por el Concurso Anual de Economía del Banco Central durante las últimas cuatro décadas y reúne reflexiones sobre los principales desafíos y transformaciones de la economía nacional.

APORTE AL PENSAMIENTO ECONÓMICO

La publicación conmemora los 40 años del Concurso Anual de Economía de la Biblioteca “Juan Pablo Duarte”, que ha reconocido más de 130 investigaciones en áreas como mercado laboral, política fiscal, inflación, sistema financiero, crecimiento económico y desarrollo social.

Durante la actividad, el rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, destacó que la obra constituye un valioso aporte al pensamiento académico y al fortalecimiento de la cultura nacional.

Asimismo, resaltó la trayectoria de Álvarez Betancourt y reafirmó el respaldo de la universidad a la producción editorial y la difusión del conocimiento.

VISIÓN HISTÓRICA Y DESAFÍOS

El editor del libro, Harold A. Vásquez Ruiz, explicó que la publicación tiene un enfoque conmemorativo, analítico y prospectivo.

Por su parte, Álvarez Betancourt recordó que el concurso fue creado en 1985, en un contexto regional marcado por crisis económicas, y destacó su papel en el impulso de investigaciones sobre banca, exportaciones, políticas públicas y reformas económicas.

La jornada incluyó el panel “Sistema financiero dominicano: evolución, desafíos y perspectivas”, con la participación de destacados economistas, quienes analizaron los aportes de cuatro décadas de estudios económicos y debatieron sobre los retos fiscales, monetarios y productivos del país.

an/am