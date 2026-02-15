Presentan en San Cristóbal libro «El besamano»

Jalinton Reyes Lemos con asistentes al acto de presentación del libro

POR JULIO CESAR GARCIA ESPINAL

SAN CRISTOBAL.- El besamano, ritual que entrelaza respeto, unión y memoria comunitaria, revive en las páginas de un libro reciente del antropólogo Jalinton Reyes Lemos que actúa como un espejo de la identidad dominicana.

La obra, titulada «El besamano. Tradición y práctica de un matrimonio costumbrista dominicano», invita a recorrer un universo campesino donde la familia, el género y la comunidad se funden en un tejido social que aún late en la memoria cultural del país.

Publicado en mayo de 2025 y puesto en circulación el 11 de febrero de 2026 por la Fundación Literaria Aníbal Montaño en la Biblioteca San Francisco Javier del Instituto Politécnico Loyola, fue recibido en un acto que reunió voces académicas y comunitarias.

La ceremonia, conducida por Riken Lara, contó con palabras de bienvenida de Mirelis Sánchez en representación del Instituto; oración del padre Julio César Martínez; lectura del prólogo por Eugenio Galán y presentación de Ramón Mesa.

Reyes Lemos explica que su investigación se nutre de años de trabajo en comunidades rurales del Sur, donde recogió testimonios y prácticas que sirvieron de base para su tesis de grado. En ese proceso halló diferencias significativas entre el besamano del Sur y el del Norte, revelando la diversidad cultural dentro de una misma tradición.

El libro no se limita a describir un ritual: expone cómo el besamano articula separación, unión, respeto, reconciliación y festividad social, mostrando la centralidad de la familia en un contexto marcado por el patriarcado. La obra ilumina las tensiones de género y las dinámicas comunitarias que sostienen la práctica, convirtiéndola en un espejo de la sociedad rural dominicana.

Su aporte es doble: por un lado, documenta una tradición amenazada por cambios legales y sociales; por otro, ofrece una lectura crítica que permite comprender cómo las costumbres moldean la identidad colectiva. Es un texto que dialoga con la antropología, la historia y la gestión cultural.

Perfil del autor

Nacido en Santo Domingo Este, Jalinton Reyes Lemos cursó estudios en Tamayo y San Cristóbal antes de obtener licenciaturas en Educación mención Ciencias Sociales por la Universidad Eugenio María de Hostos y en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El besamano es más que un estudio etnográfico: es un llamado a reconocer las raíces de nuestra vida comunitaria y a reflexionar sobre la vigencia de las tradiciones en la sociedad contemporánea. Su lectura resulta de valor para gestores culturales, investigadores sociales, historiadores y todo aquel que desee comprender cómo las prácticas costumbristas han dado forma a la República Dominicana de hoy.

JPM