Presentan candidatas Miss Mundo Dominicana “Belleza con un Propósito”

Las candidatas

SANTO DOMINGO.- La organización Miss Mundo Dominicana presentó sus 20 candidatas en las instalaciones del Barceló Santo Domingo, organización que trabaja todos los años bajo el lema “Belleza con un Propósito”.

El evento final será realizado desde el escenario del Barceló Grand Resort Punta Cana, casa oficial del concurso, donde la ganadora viajará a la ciudad de Londres el próximo 14 de diciembre para representar a la Republica Dominicana.

“La organización se siente muy agradecida de la cadena Barcelo Grand Resort, ya que ha abierto sus puertas para ser la casa oficial de Miss Mundo Dominicana, que este año busca que la reina represente lo mejor de nuestra dominicanidad, nuestros valores y con sensibilidad social. Una reina dispuesta a trabajar. Quien además, posee las habilidades que se requieren para demostrar la versatilidad en cada una de las competencias que debe enfrentar en el Miss World” Expresó Diany Mota, CEO Miss. World Dominican Republic.

Las candidatas de las diferentes demarcaciones del país desfilaron con sus bandas ante toda la prensa nacional, invitados especiales y patrocinadores del concurso, marcando la pauta oficial de inicio de la competencia que culminara el próximo sábado 28 de septiembre en punta cana.

La noche final estará bajo la conducción de la ex reina de belleza Yaritza Reyes y el comunicador dominicano radicado en la ciudad de Nueva York Mario Pequero, asi mismo será transmitido por Telecentro canal 13, de esta forma el público podrá disfrutar desde sus hogares la elección de quien representara nuestro país en aguas internacionales en el Miss. World 2019.

El desarrollo del evento cuenta con el apoyo de grandes marcas como Barcelo Grand Resort, Telecentro canal 13 y Grupo Telemicro, Calzados Vizzano Republica Dominicana, Autozama y All you want to be “Es Belleza Integral”.

La Organización Miss Mundo Dominicana (Miss World Dominican Republic), durante 19 años ha logrado relevantes posiciones internacionales. Siendo la única que año tras año trabaja de la mano con diferentes causas, obedeciendo la misión y visión de la organización internacional “Miss World”, bajo el lema: “Bellezas con un propósito”.

Todas las reinas del Miss Mundo han sido portavoces y pioneras en el empuje del cambio y las causas sociales en nuestro país. Realizando además, una ardua labor en el ámbito de la belleza dominicana con el propósito de proyectar a través de sus delegadas los valores y cultura de nuestras raíces.

