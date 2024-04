Diputado Carreras dice el PRD se convirtió en minoritario, renuncia

Casa Nacional del PRD,en Santo Domingo.

SAN CRISTOBAL. – El diputado Pedro Carreras anunció su renuncia al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a través de carta dirigida al presidente del partido Miguel Vargas Maldonado.

Mediante su misiva indicó que de ser un instrumento de lucha del pueblo dominicano, como lo fue el legado imperecedero del Dr. José Francisco Peña Gómez, el PRD se ha convertido en uno de los partidos minoritarios del sistema, con apenas 106,156 a nivel nacional.

A CONTINUACIÓN LA CARTA:

«Sirva la presente para después de saludarle, comunicarle mi renuncia irrevocable como miembro del partido, así como a las funciones de Vicepresidente Nacional, miembro de la Comisión Política Nacional, así como Presidente en el municipio de Haina.

A pesar de que en las pasadas Elecciones Municipales, las demarcaciones bajo mi responsabilidad, Haina y el Distrito El Carril, logramos retener en el primero; una regiduría y en el segundo; una vocalía, las únicas posiciones que ganamos en la provincia San Cristóbal y aunque no puedo sentirme satisfecho, por el contrario muy apenado, al ver como éste otrora el instrumento de lucha del pueblo dominicano, como lo fue el PRD, legado imperecedero del Dr. José Francisco Peña Gómez, haya devenido a ser uno de los partidos minoritarios del sistema, con apenas 106,156 a nivel nacional.

Es evidente, que la organización ha perdido conexión con la sociedad y con los sectores populares que tradicionalmente fueron nuestros aliados, por tanto, no hace sentido continuar siendo miembro de un partido en el cual ya no me siento representado

Esta es una decisión que hemos sopesado mucho con amigos, familiares y compañeros que nos siguen, la cual fue impulsada, además por decisiones que se tomaron con relación a alianzas congresuales, en la que se incluyó la circunscripción 3, de la provincia, sin consultamos, a pesar del resultado obtenido en la referida circunscripción, en la recién pasada contienda electoral.

Aprovecho la ocasión para desearle suerte en funciones como presidente, a la vez recordarle que nunca sugerí tomar decisiones para beneficio personal, sino de la organización, con lo que dejo claro que ésta es una decisión política, no personal y que mi respeto a usted como principal autoridad del partido, no está en cuestionamiento».

Muy atentamente: Pedro Carreras