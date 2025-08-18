Premios de la Moda reconoce a la empresaria Albania Rosario

Albania Rosario recibe el Premio A La Moda dominicana de parte de Sócrates McKinney

SANTO DOMINGO. – La empresaria Albania Rosario fue reconocida por su trayectoria y contribución excepcional a la industria durante la 4ta edición de los Premios a la Moda Dominicana.

El evento, celebrado el 13 de agosto en las instalaciones del Hotel Renaissance, reunió a figuras influyentes y talentos emergentes para homenajear a quienes transformaron el panorama de la moda dominicana.

En sus palabras de agradecimiento, Rosario expresó que es un honor que comparto con todos los diseñadores y creativos que creen en el poder de nuestros sueños y en la riqueza de nuestra cultura.

«Continuaremos abriendo caminos y llevando la moda dominicana y latinoamericana a lo más alto», expresó.

PROMOCIÓN DEL TALENTO

Albania Rosario, dominicana radicada en Estados Unidos, durante más de una década abrió puertas y creó oportunidades a diseñadores de América Latina y el Caribe y promovió la diversidad y el talento de esa región.

Su plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA), permitió la visibilidad de reconocidos diseñadores dominicanos como Joel Reyes, Angie Polanco, Giannina Azar, Altagracia Abreu, Yohanna Gursey, Gisselle Mansebo.

También Diany Mota, Mich Romàn, Aurelia Batista, Bianna Candelario, Melkis Diaz, Ana Rafé, Lucía Rodríguez, Keyther Estévez, Jorge Diep, quienes brillan en escenarios internacionales gracias a la gestión visionaria de Rosario.

