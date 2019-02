PRD, el partido político de mayor dinamismo y juramentación de nuevos miembros

El PRD al arribar a sus 80 años de existencia y luego de haber sufrido unas de sus peores crisis y desgarramientos de su cúpula dirigencial acapara en estos momentos el partido político que más juramentaciones realiza de nuevos adherentes de otros partidos, grupos sociales, profesionales y de la llegada de antiguos militantes.

Además, el PRD, desde hace meses realiza una ruta de organización y adecuación electoral, modernización y participación del sector juvenil y femenino que lo coloca en la vanguardia de ser la agrupación política que ejecuta el cambio democrático de su relevo y actualización a los nuevos tiempos.

De ser el partido que más simpatizantes, militante había perdido, según la cifra dada en el torneo electoral pasado, reporta el comportamiento de juramentaciones e inscripciones de nuevos miembros y adherentes en los últimos meses.

Los números del otorgado en el pasado proceso electoral, si bien refregaban una ruta crítica del PRD, no era el real reflejo de su situación, dado el hecho de que a penas salía de una terrible división, acogió la alianza electoral con DaniloPLD, y poco o nada pudo hacer para participar de manera organizada en las elecciones, dejando prácticamente que sus simpatizante y miembros votaran directamente por el PLD, con poca o nula participación de sus delegados en las mesas electorales.

El PRD y su nuevo líder, Miguel Vargas se dedicaron a realizar un buen desempeño en los puestos de dirección y ministerios asumido en el gobierno, al punto que se resalta la gestión del Ministerio de Relaciones exteriores de histórica y sin precedente a favor del país, por su gerencia y logros alcanzados por el líder del partido blanco, llegando incluso a catalogársele como el Canciller de Las Américas

De igual manera el ministerio de la Mujer, dirigido por Yanet Camilo, Julio Maríñez, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Autoridad Portuaria de la República Dominicana (APORDOM), Víctor Gómez Casanova, entre otros, cada uno realiza una labor de primera y eficiente en el Gobierno Compartido.

Parablemente a su trabajo eficiente en el Gobierno Compartido, el PRD se dedicó a la renovación de sus estructuras, a su crecimiento, renovación y adecuación electoral, diseminando a nivel nacional la participación de sus cuadros políticos en el proceso electoral para el 2020 e incentivando la llegada de nuevos adherentes.

El PRD continúa en franco crecimiento, revelan las juramentaciones que semana tras semanas realiza su presidente y líder, Miguel Vargas.

LA OPOSICIÓN PIERDE ADEPTOS

El fortalecimiento del PRD, el comportamiento de captar nueva membresía, y la llegada a su casa dirigentes y miembros que se habían ido con la división sufrida, colocan a la oposición, llámese PRM, en una ruta de descenso.

La fuga de dirigentes, militantes claves del PRM, entre ellos alcaldes, regidores, etc., la falta de coherencia de su cúpula, el no asumir una política de oposición constructiva, no solo de denuncia, sino de realizaciones reales en los espacios de poder, llámese alcaldías, juntas distritales, Cámara legislativas, lo colocan en una situación de desventajas frente al PRD, PLD y demás partido para las elecciones del 2020.

Otro factor determinante y decisivo para el estancamiento y reducción de la simpatía de la oposición política es que gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina ha mantenido la estabilidad macro económica, el crecimiento económico refregándose en la mejora del bienestar de la población, incrementando a su vez la productividad del capital y del trabajo a través del sector público y privado, y la indiscutible estabilidad social y política comparado con los países de la región.

En los últimos años ha habido una mayor inversión, así como un incremento en la productividad del trabajo y del capital.

Cuando la gente y los sectores nacionales relacionan, buscan el comportamiento entre crecimiento económico y partido político, indiscutiblemente que el PLD y los partidos aliados llevan la delantera.

Y es que la estabilidad del orden político ha sido posible gracia a ese desempeño, la única debilidad a la vista ha sido la debilidad en el crecimiento y mantenimiento del sistema de partidos fuerte y efectivo.

Pero, la fragmentación partidaria ha sido fruto de sus desaciertos y poca visión a la hora de enjuiciar al parido gobernante.

El PRD conocedor de esa realidad avanza en su formación, adecuación, crecimiento, abraza la política de mayor participación de los jóvenes y las mujeres en al conducción partidaria y electoral.

Se prepara para participar con sus candidatos propios en los municipios, juntas distritales y regiones del país.

