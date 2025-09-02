PRD apoya que JCE intime al PRM por campaña a destiempo

El delegado político del PRD ante la JCE, Fernando Pérez Volquez, junto a otros dirigentes.

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) respaldó la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de intimar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la realización de actos y declaraciones de carácter proselitista a destiempo.

El delegado político del PRD ante la JCE, Fernando Pérez Volquez, dijo que la medida del órgano electoral se produce como consecuencia directa de la instancia depositada por el partido blanco el pasado 25 de julio de 2025.

En rueda de prensa junto a José Juan Zapata y Carlos Dicló, secretarios de Asuntos Electorales y de Organización, respectivamente, dijo que el partido acoge con beneplácito la respuesta eficiente que ha dado la JCE.

JCE CONFIRMA VALIDEZ DE DENUNCIA DEL PRD

«La decisión de la JCE confirma la validez de la denuncia presentada por el PRD, en la que se advirtió sobre las actividades anticipadas del partido oficialista y de varios de sus dirigentes, en franca violación a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 20-23 del Régimen Electoral», expresó.

Mediante acto de alguacil, la JCE estableció que era un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples dirigentes del PRM venían realizando actividades y declaraciones proselitistas antes del inicio de la precampaña.

En consecuencia, intimó a esa organización a abstenerse de estas prácticas y a depositar, en un plazo de 10 días hábiles, una constancia de haber advertido a su militancia y dirigentes sobre la prohibición legal.

El órgano electoral advirtió que, en caso de incumplimiento, procederá con la apertura de un procedimiento sancionador electoral, conforme a lo dispuesto en las leyes 33-18 y 20-23, lo que podría implicar desde multas administrativas hasta la no aceptación de candidaturas.

