Potencias europeas piden a Trump tener en cuenta Ucrania
BRUSELAS 09 Ago.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las principales potencias europeas han reclamado este sábado en un comunicado conjunto voz para Ucrania en la reunión del próximo viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.
«Los intereses vitales (de Ucrania y la UE) incluyen la necesidad de garantías de seguridad sólidas y creíbles que permitan a Ucrania defender eficazmente su soberanía e integridad territorial. Ucrania tiene la libertad de decidir sobre su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania», reza el escrito.
En esta línea, se han mostrado tajantes con la posibilidad de un «intercambio de territorios» mencionada la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. La línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones».
A este fin, los países firmantes abogan por fomentar la vía diplomática al tiempo que mantienen su «sustancial» apoyo financiero y militar a Kiev, así como manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra Rusia para blindar los ya mencionados intereses ucranianos y europeos.
«Seguimos firmes junto a Ucrania», han sentenciado, incidiendo nuevamente en que «la invasión no provocada e ilegal de Ucrania por parte de Rusia constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest y los sucesivos compromisos rusos».
Previamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había adelantado ya esta postura al declarar que «el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos, que llevan más de tres años luchando por su libertad y seguridad», según ha coincidido en conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz.
«Los europeos también serán necesariamente parte de la solución, ya que su propia seguridad está en juego», añadía el presidente francés.
«Seguimos decididos a apoyar a Ucrania, trabajando en un espíritu de unidad», ha añadido en un mensaje en línea con los transmitidos por Zelenski durante las conversaciones mantenidas este sábado con los líderes europeos tras conocer el anuncio de una reunión donde no tomará parte y se pondrá sobre la mesa un posible «canje de territorios» que el mandatario ucraniano no está dispuesto a aceptar.
of-am
Potencias europeas? En el siglo XV dominaron el mundo al repartirse cada rincón del planeta, y someter a sus habitantes a las más crueles barbaries que se hayan conocido, con el auspicio de la iglesia católica. Hoy, se debaten entre seguir respirando y desaparecer, con el temor de que en unos años, podrían ser colonias de aquellos que lo fueron primero. Por qué lo creo? Las colonias del siglo XV son poseedoras de grandes yacimientos
De todo tipo de minerales, y sus habitantes han ido evolucionando y educándose; ya no es posible darle espejos por diamantes. El internet llevo a esos lugares, lo que Europa ocultó por siglos, y están aprendiendo a controlar sus riquezas y a transformarlas para llevarlas al mercado, y Europa? Aún no saben cuál es su verdadero amigo. No han aprendido nada, y siguen sumergido en los años 1492.