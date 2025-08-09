Trump se reunirá con Vladimir Putin el 15 de agosto en Alaska

Fotografía de archivo del presidente de Rusia, Vladímir Putin (i), durante una reunión con su homólogo de EE.UU., Donald Trump (d). EFE/Michael Klimentyev/Sputnik/Kremlin/Poo

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

En la reunión se discutirá el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial, calificado como una medida polémica.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra.

ULTIMÁTUM VENCÍA ESTE VIERNES

El anuncio llega después de meses en los que Trump expresó su frustración por la negativa de Putin a cesar los bombardeos en Ucrania, y tras haberle impuesto un ultimátum que vencía este viernes.

En los últimos días, Trump ha impulsado medidas de presión económica contra Moscú como aranceles a países -como India- que compran petróleo ruso.

La cita de Alaska se perfila como uno de los momentos diplomáticos más observados del año, con implicaciones que podrían ir más allá del conflicto en Ucrania.

KREMLIN CONFIRMA REUNIÓN

El Kremlin confirmó la reunión entre el presidente ruso y su homólogo estadounidense. “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, citado por agencias locales.