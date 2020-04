Positivo al coronavirus cuatro alcaldes electos en el PRM

José Montás, Roquelito García, Domingo de los Santos y Siquió NG de la Rosa

SANTO DOMINGO.- Cuatro alcaldes electos en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) han dado positivo al coronavirus.

Se trata de José Montás, de San Cristóbal; Roquelito García, de Puerto Plata; Domingo de los Santos, de Vicente Noble, y Siquió NG de la Rosa, San Francisco de Macorís, quienes fueron aislados.

Conforme el Listín Diario, Montas explicó que aún no presenta los síntomas característicos de la enfermedad e instó a los ciudadanos a mantener los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud Pública y a quedarse en sus hogares.

“Hoy recibí los resultados de la prueba del #Covid19, y he salido positivo, me encuentro aislado en mi casa, hasta el momento no presento síntomas. Exhorto a los Sancristobalenses a seguir el protocolo establecido y las instrucciones de salud, con Dios saldremos airosos”, tuiteó.