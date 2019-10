¿Por qué se dividió el PLD?. Ya Bosch lo había escrito

Los diversos acontecimientos políticos que han sacudido a la partidocracia tradicional, en muchos casos encuentran su exegesis en textos de exponentes partidarios que lo vivieron en carne propia.

A través de libros, artículos y opiniones documentadas encontramos más que una explicación, una predicción de porqué políticamente ocurren eventos que agitan el sendero político nacional.

Con respecto a la marcada división del partido oficial, tras la salida del Presidente en tres (3) ocasiones Leonel Fernández, encontré un texto que lo detalla con la simpleza y complejidad fusionadas, al mostrar la disquisición del proceso político.

Bosch al formar el PLD, luego de su salida del PRD entendió que el otrora partido ya no tenía razón de existencia (con él a la cabeza).

Claro, el PRD en ese momento y más adelante jugó un papel sustancia para la democracia dominicana, fruto del liderazgo de Peña Gómez.

El Texto es el siguiente y entiendo explica claramente porqué se divide el PLD de hoy:

“Si el Partido no arranca de CÍRCULOS DE ESTUDIO echará sus raíces en el AMIGUISMO, esto es, en un grupo de amigos del dirigente o de los dirigentes del lugar donde se forme; y del AMIGUISMO se pasa con mucha facilidad al GRUPISMO, especialmente donde los fundadores del Partido sean dos o tres personas de origen PEQUEÑO BURGUÉS que comienzan a organizar el partido siendo amigos y después se separan por celos que casi siempre se relacionan con la ambición de mando dentro del partido; y al separarse ellos los miembros del partido se separan en GRUPOS QUE LOS SIGUEN”.

Juan Bosch. El PLD: Un Partido Nuevo en América. 1989.

Anteriormente, y desde otro ángulo de explicación, había escrito que no era posible, dada las marcadas diferencias, que dos liderazgos del talente de Leonel Fernández y Danilo Medina sostuvieran convivencia armónica en el PLD de Bosch.

En ese momento, en el mes de mayo para ser exacto, dije en el artículo de opinión, PLD: es mejor un mal general que dos buenos:

1-Cuando un ejército tiene un solo general, los demás siguen las directrices de ese general. Cuando hay dos con características de dirigencia la agrupación se divide en esos dos liderazgos. Una situación como ésta es la que sucede con el PLD, hay dos buenos generales: Leonel Fernández y Danilo Medina.

2-Uno desea quedarse en el poder, junto con su facción gobernante, y el otro desea volver. El problema estriba en que en el caso de quien desea quedarse (Danilo Medina) las circunstancias le son adversas desde el ámbito foráneo y el ámbito interno. Pero ambos se necesitan, uno no gana sin el otro, no existe maniqueísmo, no hay punto medio: es uno o es el otro.

3-Ambos, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, conocen la estructura de sus grupos y de los opuestos en su parcela partidaria, lo que les otorga poco margen de maniobra para fines de estrategia. Al final todo consiste en inhabilitar al otro de la carrera política, pero dejarlo con suficiente fuerza para que pueda ser útil en la batalla donde ambos necesitan ganar.

4-En cierta ocasión el presidente en tres (3) ocasiones dijo que quien era el Presidente (de la República) gobernaba el partido. Efectivamente quien tiene en sus manos los decretos, de forma automática tiene a sus disposición mayoría en el CP (Comité Político) y el CC (Comité Central). Más allá de la lealtad, muchos son solo leales a quien maneja el presupuesto nacional.

5-Cuando un equipo político se mantiene cohesionado y unificado en base a un líder, más que a una meta en común, es difícil romper con el esquema de las victorias. Sin embargo cuando hay dos o más líderes que fragmentan el equipo, por grande que sea, se crean rendijas por donde cruzar la discordia.

