¿Por qué Leonel perdió a la FNP?

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

Aunque el leonelismo bajó línea a sus dirigentes y ecos mediáticos para que atribuyan la ruptura entre él y la Fuerza Nacional Progresista a que los Vincho le reclamaban reservar a Vinicito Castillo la candidatura senatorial por el Distrito Nacional, la causa real y profunda es menos superficial y más originada en diferencias de principios éticos y patrióticos, devenidos en insalvables

Puntos que el doctor Vincho Castillo subrayó, con su conocida vehemencia, en La Respuesta del sábado como una ruptura formal con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, son ásperos distanciamientos que venían cuajando desde hace meses.

Los alejamientos empezaron desde que las encuestas revelaron un sostenido alto posicionamiento del presidente Luis Abinader y el PRM para ganar ampliamente los tres niveles de elección en los próximos comicios, haciendo evidente que para las fuerzas del pasado PLD-FUPU era de vida o muerto encaminar algún tipo de avenencia y acuerdos, con lo que no comulgaba la FNP.

Miguel Vargas, presidente del PRD, y José Francisco Guaba, del BIS, socios menores del tándem Leonel-Danilo, pasaron de las palabras a los hechos y produjeron reuniones de aproximación, con aproches que a los Vincho les indicaban un camino de no retorno y que de una u otra forma terminarían yendo aliados a los venideros comicios.

A la familia que encabeza la FNP, que ha sido señalada como ultranacionalista y extremista de derecha, en algunos casos, nunca se la ha sindicado en acciones reñidas con la ética y sus sanas convicciones familiares cristianas.

Por eso no resulta extraño que en su programa del sábado el patriarca de los Castillo proclamara que de ninguna manera se juntarán con quienes, como Leonel Fernández, mantienen un laborantismo para ir aliados a quienes ”están y estarán sentados en el banquillo de los acusados”, imputados por corrupción, con el asombro del pueblo”.

El otro tema que explica la ruptura es que para la FNP la defensa de la soberanía nacional y la integridad de la república es innegociable, y desde que Leonel Fernández decidió no atender al llamado del presidente Abinader de conformar un Pacto de Nación frente al problema haitiano, advirtió que caminaban por senderos diferentes. Dijo que no existan razones valederas para no atender al llamado presidencial.

La FNP estuvo presente en las dos reuniones para empezar a ponderar la iniciativa del mandatario, mientras que tanto la FUPU como el PLD tomaron distancia de la iniciativa en base a alegatos más bien motivados en un enano y antipatriótico enfoque de la competencia política.

Refiriéndose a los aprestos aliancistas de Fernández y el PLD, Castillo expresó de manera clara y contundente: “estamos broncos, renuentes a ese tipo de alianza degenerativa, no es sólo por la corrupción que afrenta y avergüenza al partido de Juan Bosch sino además por posiciones” que barajan la subordinación de la soberanía nacional a potencias que insisten en que nuestro país sean solución a la crisis haitiana.

Pese a ser la FNP una pequeña fuerza electoral, su discurso nacionalista, de lucha contra la corrupción y el narcotráfico los ha revestido de significativa influencia en la sociedad dominicana, y no pocos dicen que talvez no sean decisivos en ayudar a ganar elecciones, pero si contribuyen a que se pierdan, más para un Leonel Fernández que continúa teniendo alto rechazo del electorado y marcando bajo en las encuestas.

