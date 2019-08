Por qué Leonel ganará las primarias

El pasado 9 de Agosto completé mi Quincuagésima Novena vuelta al Sol; suficiente como para entender al día de hoy por qué la gente cuando se harta de tantos abusos y tantos escándalos, opta por aplicar en el caso de unas Primarias Abiertas, el VOTO DE CASTIGO.

Mismo que de seguro estoy se le hubiera aplicado al propio Leonel Fernández de haber sido en este momento el actual Presidente de la República apoyando a un Candidato llamado Gonzalo Castillo como dispositivo de seguridad que le garantice el Blindaje ante un aparato jurídico que lo lleve a la cárcel por los tantos escándalos e irregularidades acompañados de pruebas de corrupción que lo incriminan.

Perú, por ejemplo, ha dado cátedras de justicia imparcial.

Presidentes hasta han optado por suicidarse como forma de evadir justicia en su contra por las tantas pruebas obtenidas por ese Ministerio Público.

Por qué va a ganar Leonel Fernández las Primarias, por que precisamente la gente lo que quiere es que el grupo y candidato apoyado por Danilo Medina NO PASE.

La gente lo que quiere es ver justicia no importa quien llegue a Presidente en las próximas elecciones.

De eso es que la gente está ansiosa, de ver justicia.

De ver que se apliquen los correctivos y de una vez por todas se haga público el decomiso del patrimonio inexplicable de funcionarios que de la nada han saltado al todo. Exhibiendo riquezas que van en contra posición con una ciudadanía que sufre los niveles de Criminalidad, falta de servicios de Salud, Educación, Transporte, Alimentación, y sobre todo JUSTICIA entre los mas altos en America Latina!

Por eso es que me atrevo a decir que LEONEL FERNÁNDEZ ganará las Primarias.

Que mañana logre alcanzar la Presidencia de la República, no sé. Pero de lo que sí estoy seguro es que ya la gente se hartó de tanta desfachatez y abuso de poder.

Quisiera tener la capacidad que tienen otros para analizar con mayor profundidad lo que me he atrevido a escribir; puesto que ciertamente en momentos como los actuales, atreverse a escribir algo parecido te pone en riesgo no solamente en cuanto a la integridad física sino también en cuanto a mi credibilidad como comunicador o dominicano con deseos de expresar lo que otros no se atreven.

En fin, señoras y señores, dominicanos de aquí y de allá; sepan que la suerte del País en este momento está a la espera de que el 6 de Octubre se decida un Candidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana.

Y que a partir de ahí se establecerá una campaña Presidencial que de seguro estoy marcará el “Antes y el Después” de la política en la República Dominicana.

Y lo digo por que ayer escuché un programa de Radio donde se exponía el tema de “Cómo debe usted elegir un Candidato” y el por qué votar por El, para después exigirle sobre sus compromisos con la gente que lo eligió.

Sin dudas un tema sumamente interesante que ciertamente ha sido y será la parte más débil en la cual el electorado, comprados por 500 Pesos y un Pica Pollo, ha vendido su Conciencia a través del voto y luego sale a protestar por la Educación de sus hijos, los ineficientes servicios de Salud, la Delincuencia, la Criminalidad, el arreglo de las Calles, la oportunidad de empleos, y por supuesto la burla de los Políticos que le compraron su Conciencia.

Triste y Penoso vender una oportunidad tan linda y única por tan poco dinero.