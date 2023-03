¿Por qué el contribuyente se resiste a pagar impuestos?

POR JONATHAN MENDEZ

El pago de impuestos es una obligación que todos los ciudadanos debemos cumplir para garantizar el bienestar común. Sin embargo, no es raro encontrar personas que se resisten a pagar sus impuestos o que ven esta obligación como una carga injusta. ¿Por qué sucede esto? algunas razones que podrían explicar el por qué.

En primer lugar, muchas contribuyentes no comprenden la importancia del pago de impuestos para el funcionamiento del Estado y la sociedad. Ven esta obligación como un gasto innecesario o con un valor excesivo en comparación al aporte del gobierno en la actividad económica propia del contribuyente, así como también creer que es una forma de financiar la corrupción.

Otra razón por la que a los contribuyentes se oponen a pagar es la sensación de que no se está recibiendo una compensación justa por los impuestos pagados. En algunos casos, los ciudadanos perciben que los servicios públicos no son de calidad o que no se están cumpliendo las promesas de los políticos.

Mientras existe otros contribuyentes que pueden sentirse desmotivados a pagar sus impuestos si ven que otros ciudadanos no cumplen con esta obligación y no reciben sanciones. Es necesario que se refuercen los mecanismos de fiscalización y que se apliquen sanciones efectivas y proporcionales a aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales.

Es de vital importante comprender las razones por las que a los contribuyentes no les gusta pagar impuestos para de esa forma poder abordar estos desafíos y garantizar el cumplimiento de esta obligación fundamental para el bienestar común.

Unas ideas para cambiar la negatividad al pago serían: que se eduque a la población sobre la función que cumplen los impuestos y cómo estos recursos son utilizados para financiar servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la seguridad y que se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera efectiva.

jmendez@grconsultingrd.com

jpm-am