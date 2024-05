Por qué Balaguer prefirió a Leonel Fernández

La sociedad dominicana siempre se ha preguntado el porqué el Dr. Joaquín Balaguer eligió al Dr. Leonel Fernández. Si bien fueron múltiples los factores, el más importante fue el de protección de la identidad dominicana.

El gobierno de los Estados Unidos, y en específico, sectores del partido Demócrata, han intentado la fusión de dos naciones de esta pequeña isla. Esos sectores no quieren olas de inmigrantes haitianos en su país y otro motivo, las grandes cantidades de recursos de ambos pueblos.

El Dr. Balaguer fue de los políticos con más experiencia en todo el continente. El único en modificar los destinos de otras naciones, solo superado por Trujillo, en influir, incluso, fuera de nuestras fronteras. El Dr. Balaguer, con más de 80 años, logra la presidencia para 1986.

Al Dr. Balaguer se le complica cuando pasa de Ronald Reagan y Bush padre a los Clinton en 1993. El Dr. Balaguer enfrenta a Peña y se declara ganador. Aunque Pena y el partido blanco alegaron fraude, así como otros, pero no mencionan el «colchón de votos» que Peña mencionaba en sus discursos, que eran nada más y nada menos que votos de haitianos. El propio presidente Joaquín Balaguer denunció que «el padrón electoral ha sido haitianizado».

El Dr. Peña Gómez era aliado a la familia Clinton, tanto, que cuando ocurre la campaña ideada por la familia Castillo en su contra, de que recibe dinero de narcotraficantes y otros asuntos, Peña dice, que estaba indignado y decide ir personalmente a hablar eso con los Clinton (en vez de aclarar en el Ministerio Público).

Con la crisis haitiana y un Balaguer rebelde, Estados Unidos exige el espacio aéreo dominicano, Balaguer dice que no; luego Clinton solicita el cierre de la frontera, cosa que el Doctor también rechaza; se dice que Clinton le dio al escritorio por la terquedad de Balaguer. Esos países crearon un embargo a Haití para intencionalmente generar una estampida de sus nacionales (hoy día Abinader realizó el bloqueo que profundiza la crisis, el hambre y la estampida).

El Dr. Balaguer lanza «grito de guerra» y denunció públicamente el 16 de agosto de 1994, en los salones de la Magna Asamblea Nacional, la intención de países del CARICOM, así como Estados Unidos, Francia y Canadá, de querer una fusión de las dos naciones para ser receptores de la ola migratoria de ciudadanos haitianos.

Esta unión de fusionistas enfilaron sus cañones sobre el presidente Balaguer, al que prácticamente obligaron a recortar su mandato en dos años. Esto Balaguer no se lo iba a permitir ni a las potencias, ni al partido blanco, mucho menos a Peña.

Balaguer sabía lo que nos venía encima y

denuncia los planes funestos, ya que dos expresidentes de Estados Unidos le había externado sobre la fusión y de tratar todos los temas de manera conjunta. Dicen que el Balaguer le ofreció a Peña dejarle gobernar dos años, cosa totalmente falsa, Balaguer dijo eso, porque sabía que Peña era muy emocional y lo que sí dijo, que era «para salir del paso»; lo dejaron pensar, luego vino con el Pacto por la Democracia y el 50% más 1, dejando sumamente satisfecho a Peña.

Balaguer le lanza un «jabón al sancocho»y para hacérsela a los Clinton, a Peña y las ONG, decide apoyar al Dr. Leonel Fernández. El día 2 de junio de 1996, en el Palacio de los deportes del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la nación dominicana conoció oficialmente la alianza electoral de Balaguer. Y es bueno recordar que el PRSC llevaba como candidato presidencial, al experimentado político y exsenador del Distrito Nacional Lic. Jacinto Peynado.

Un grupo quiso a Danilo Medina, pero Balaguer nunca lo quiso porque, tanto Medina, como Peña, le hicieron la vida imposible en el Congreso. Danilo se comunicaba con Peña, incluso sin estar autorizado por Bosch.

El Dr. Balaguer no quiso esté Danilo Medina en el Frente Patriótico. Balaguer quiso Fernández modificara la Constitución y continuara más allá del 2000. Cuando se elige a Danilo Medina como candidato, ahí Balaguer retira el apoyo.

Balaguer era nacionalista y sus denuncias eran válidas, Peña según las leyes no tenía sangre dominicana para ser presidente. El interés de los Clinton ha sido el mismo. Por ello, en el Frente Patriótico, el Dr. Balaguer y el mismo Bosch, manifiestan el carácter patriótico y que el líder no tenía sangre dominicana. Para ser presidente deben los padres ser dominicanos por la sangre. Hoy día los padres del presidente no tienen sangre dominicana.

El que fue director de ingenios azucareros, Jimmy García Saviñón, expresó que organizaciones internacionales venían presionando a Balaguer con el tema haitiano. Que él se reunió y Balaguer lo escuchó sobre todos los planes justo cuando terminara los trabajos en los ingenios. Según dice consideraron a los dominicanos esclavistas.

Luego, Balaguer fue perseguido por sectores del partido de Peña, que lo acusaron de desfalcar al Estado dominicano por casi 750 millones de dólares durante los últimos diez años, según un expediente depositado en la Procuraduría General de la República Dominicana.

El Dr. Guillermo Moreno luego se une a estas persecuciones y quiere incriminar a Balaguer. Esas represalias también la tuvo Fernández cuando defendió la Sentencia 168-13. Los mismos grupos y argumentos usados para atacar a Balaguer, lo usaron años después contra Fernández.

Finalmente, luego de ver este histórico pacto electoral, debemos agregar que existe mucha similitud con la actual contienda electoral, donde hay una fuerte lucha por la identidad entre el partido blanco contra los sectores dominicanistas y nacionalistas.

Esta última elección presidencial, donde más que las direcciones políticas, las masas populares, así como se aliaron para sacar a Danilo Medina y a su cúpula, así lo está haciendo para sacar a Luis Abinader. Se necesita un verdadero pacto, con el éxito rotundo del Frente Patriótico.

Las alianzas electorales, nunca tendrán buenos resultados, sino se conjugan las pasiones y los desencantos de las bases y los nichos electorales. Esta es una razón, más que suficiente, para que el cerebro y las palabras de los líderes políticos anden en consonancia con la voluntad de las masas electorales dominicanas y no con la voluntad de las ONG, de los haitianos y de los Estados Unidos…

jpm-am